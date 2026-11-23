Секрет сочных котлет / Коллаж 24 Канала
Куриные котлеты из филе часто имеют один основной недостаток – из-за минимального содержания жира при жарке они легко пересыхают и становятся слишком плотными.
Чтобы превратить диетическое мясо в настоящий кулинарный шедевр, вовсе не обязательно размачивать в молоке батон или добавлять много масла: достаточно натереть в фарш холодное сливочное масло. Мелкая масляная стружка равномерно распределяется между волокнами курицы, а на горячей сковороде мгновенно тает, наполняя каждую котлету изнутри сливочным ароматом и невесомой сочностью.
Как приготовить сочные куриные котлеты?
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– 60 граммов охлажденного или слегка подмороженного сливочного масла 82,5% жирности;
– 1 средняя репчатая луковица;
– 1 куриное яйцо;
– 1 зубчик чеснока (по желанию);
– 1/2 чайной ложки каменной соли (или по вкусу);
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;
для панировки и жарки:
– 3 столовые ложки панировочных сухарей или муки;
– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла.
Приготовление:
- Охлажденное куриное филе вместе с очищенной луковицей и зубчиком чеснока пропустите через мясорубку со средней решеткой или измельчите в чаше блендера короткими импульсами.
- Добавьте в миску яйцо, соль и свежемолотый черный перец и хорошо перемешайте основу.
- Достаньте из холодильника или морозильной камеры твердое сливочное масло, натрите его на крупной терке прямо в фарш и быстро перемешайте ложкой или вилкой, чтобы масляная стружка не успела растаять от тепла рук, после чего уберите миску в холодильник на 15 минут.
- Влажными руками сформируйте 10 аккуратных котлет, слегка обваляйте каждую в панировочных сухарях или муке и выложите на хорошо разогретую с маслом сковороду.
- Обжаривайте котлеты на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки, затем убавьте огонь до минимального, накройте крышкой и доведите до готовности в течение еще 5 минут.
Как сохранить все сливочное масло внутри котлеты во время жарки
Чтобы масляная стружка не растаяла еще на этапе лепки и не вытекла на сковороду, работайте только с хорошо охлажденным мясом и подмороженным маслом, а сам фарш не вымешивайте слишком долго руками. Выкладывайте заготовки исключительно на раскаленную сковороду: мгновенное образование румяной корочки надежно "запечатывает" поверхность, поэтому растопленное масло остается внутри и делает котлеты фантастически нежными.
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