Щоб перетворити дієтичне м'ясо на справжній кулінарний шедевр, зовсім не обов'язково розмочувати в молоці батон чи додавати багато олії: достатньо натерти у фарш холодне вершкове масло. Дрібна масляна стружка рівномірно розподіляється між волокнами курятини, а на гарячій сковороді миттєво тане, насичуючи кожну котлету зсередини вершковим ароматом і невагомою соковитістю.

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Як приготувати соковиті курячі котлети?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе;

– 60 грамів охолодженого або злегка підмороженого вершкового масла 82,5% жирності;

– 1 середня ріпчаста цибулина;

– 1 куряче яйце;

– 1 зубчик часнику (за бажанням);

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі (або до смаку);

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

для обвалювання та смаження:

– 3 столові ложки панірувальних сухарів або борошна;

– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії.

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Приготування:

Охолоджене куряче філе разом з очищеною цибулиною та зубчиком часнику пропустіть через м'ясорубку із середньою решіткою або подрібніть у чаші блендера короткими імпульсами. Додайте у миску яйце, сіль і свіжомелений чорний перець та добре перемішайте основу. Дістаньте з холодильника чи морозильної камери тверде вершкове масло, натріть його на великій тертці прямо у фарш і швидко перемішайте ложкою або виделкою, щоб масляна стружка не встигла розтанути від тепла рук, після чого приберіть миску в холодильник на 15 хвилин. Вологими руками сформуйте 10 акуратних котлет, злегка обваляйте кожну в панірувальних сухарях або борошні й викладіть на добре розігріту з олією сковороду. Обсмажуйте котлети на середньому вогні по 4 хвилини з кожного боку до рум'яної золотистої скоринки, потім зменште вогонь до мінімального, накрийте кришкою та доведіть до готовності протягом ще 5 хвилин.

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Як зберегти все вершкове масло всередині котлети під час смаження

Щоб масляна стружка не розтопилася ще на етапі ліплення і не витекла на сковороду, працюйте лише з добре охолодженим м'ясом та підмороженим маслом, а сам фарш не вимішуйте надто довго руками. Викладайте заготовки виключно на розпечену сковороду: миттєве утворення рум'яної скоринки надійно "запечатує" поверхню, завдяки чому розтоплене масло залишається всередині й робить котлети фантастично ніжними.