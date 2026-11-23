Кутья в Сочельник по-новому и по древней традиции: 3 лучших рецепта на любой вкус
Кутя – главное ритуальное блюдо украинского Сочельника, с которого традиционно начинается рождественский ужин. Каждый готовит ее по своему вкусу, именно поэтому она каждый раз получается особенной.
Несмотря на тысячелетнюю историю, сегодня в каждой семье ее готовят по-своему: кто-то хранит аутентичный бабушкин рецепт с маком, растертым в ступе, и густым узваром, а кто-то ищет более быстрые и оригинальные варианты с новыми текстурами, чтобы блюдо с удовольствием ели даже самые маленькие члены семьи. 24 Канал собрал 3 проверенных рецепта кутии на любой вкус – от классической пшеничной до изысканной современной и нежной детской.
Классическая украинская кутья из пшеницы, мака и узвара
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
основа блюда:
– 250 граммов шлифованной пшеницы для кути;
– 750 миллилитров питьевой воды;
– 150 граммов сухого кондитерского мака;
– 100 граммов очищенных грецких орехов;
– 80 граммов светлого изюма без косточек;
для заправки:
– 3 столовые ложки жидкого цветочного меда;
– 150 миллилитров насыщенного узвара из сухофруктов;
– 1 щепотка каменной соли.
Приготовление:
- Пшеницу тщательно промойте до прозрачной воды, залейте холодной водой на 4 – 6 часов или на ночь, после чего слейте жидкость, влейте 750 миллилитров свежей воды, добавьте щепотку соли и варите на медленном огне 50 – 60 минут до мягкости зерен.
- Мак залейте кипятком на 30 минут, полностью слейте воду и разотрите зерна в блендере или ступке до появления белого "макового молочка".
- Изюм запарите горячей водой на 10 минут и обсушите, а грецкие орехи подсушите на сухой сковороде 3 минуты и порубите ножом.
- Смешайте теплую пшеницу с маком, орехами и изюмом, растворите мед в теплом узваре и добавьте в кутю до желаемой сочности.
Современная кутья из булгура с вяленой вишней, цукатами и цедрой
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
основа блюда:
– 250 граммов крупного булгура;
– 500 миллилитров питьевой воды;
– 100 граммов маковой начинки или запаренного растертого мака;
– 70 граммов вяленой вишни или клюквы;
– 60 граммов жареного фундука или миндаля;
– 50 граммов апельсиновых цукатов;
для ароматной заправки:
– 3 столовые ложки акациевого меда;
– 100 миллилитров свежевыжатого апельсинового сока;
– 1 чайная ложка мелко натертой цедры апельсина.
Приготовление:
- Булгур промойте, залейте кипятком в соотношении 1 к 2, накройте крышкой и варите на минимальном огне 15–18 минут, пока крупа не впитает всю воду и не станет рассыпчатой, после чего полностью остудите.
- Вяленую вишню залейте теплой водой на 10 минут и промокните бумажным полотенцем, орехи подрумяньте на сухой сковороде и крупно порубите, а цукаты нарежьте мелкими кубиками.
- Смешайте остывший булгур с маком, вишней, орехами, цукатами и апельсиновой цедрой, а перед подачей полейте смесью теплого меда и свежего апельсинового сока.
Нежная детская кутья из риса на миндальном или сливочном молоке
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов круглозернистого или пропаренного риса;
– 400 миллилитров питьевой воды;
– 150 миллилитров миндального или обычного коровьего молока;
– 60 граммов мягкой кураги;
– 50 граммов сладкого изюма;
– 40 граммов очищенных орехов кешью или грецких орехов;
– 30 граммов молочного или белого шоколада (по желанию);
для сладкой заправки:
– 2 столовые ложки жидкого меда или кленового сиропа;
– 20 граммов сливочного масла;
– 1/2 чайной ложки ванильного сахара.
Приготовление:
- Рис промойте в 3 – 4 водах до прозрачности, залейте 400 миллилитрами воды и варите на медленном огне 15 минут до полуготовности, затем влейте теплое молоко, добавьте ванильный сахар и тушите под крышкой еще 10 минут до нежной кремообразной консистенции.
- Курагу и изюм промойте теплой водой, обсушите и нарежьте курагу мелкими кусочками, а орехи слегка подсушите и измельчите в крошку.
- В теплую рисовую основу добавьте сливочное масло, мед, сухофрукты и орехи, аккуратно перемешайте, а перед самой подачей посыпьте сверху мелко натертым шоколадом.