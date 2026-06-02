Освежит лучше любой газировки: варим ароматный квас из цикория

Квас вполне заслуженно является одним из самых популярных напитков лета. Он не только вкусный – с ним вам не будет страшной ни одна жара.

Цикорий – это удовольствие для вкуса и дополнительные баллы для вашего здоровья. Если хочется иметь в собственном холодильнике эффективное противодействие жаре, то лучшего решения за этот квас просто не найти, рассказывает TikTok ptashka77. Как приготовить домашний квас из цикория? Ингредиенты:

– 5,5 литра воды;

– 2 столовые ложки цикория;

– 200 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты;

– 2 столовые ложки меда;

– 3 чайные ложки сухих дрожжей;

– 15 изюма. Приготовление: Вскипятите воду, всыпьте туда растворимый цикорий, сахар и лимонную кислоту, после чего тщательно все перемешайте. Оставьте приготовленный напиток при комнатной температуре, чтобы он остыл до приятного теплого состояния. Добавьте натуральный мед (по собственному желанию) и снова хорошо перемешайте жидкость. Перелейте полученную основу во вместительную пластиковую емкость. Всыпьте туда же сухие дрожжи, бросьте немытый изюм и долейте теплую воду, оставшуюся. Плотно закройте бутылку, энергично встряхните ее для объединения компонентов, а затем открутите крышку и накройте горлышко чистой марлей. Поставьте емкость на солнце и оставьте ее там примерно на 4 часа для активации процесса брожения. Разлейте готовый напиток в чистые пластиковые бутылки, обязательно оставляя около 10 сантиметров свободного пространства до самого верха. В каждую наполненную бутылку дополнительно бросьте по 3 штуки изюма и плотно закрутите крышками. Оставьте тару в помещении при комнатной температуре ориентировочно на 1 – 1,5 часа, пока стенки бутылок не станут твердыми и плотными от газов. Поставьте напиток в холодильник на 12 – 14 часов для окончательного созревания и охлаждения.