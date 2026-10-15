Хрустит как свежая уже на третьи сутки: быстрый рецепт квашеной капусты без уксуса

Хрустящая квашеная капуста может быть готова уже через несколько дней, если правильно выдержать соль и дать ей побродить. А хрустеть она будет, как будто только что с прилавка!

Хрустящую квашеную капусту действительно можно приготовить за несколько дней – если не торопиться и соблюдать пропорции соли. В этом рецепте все сводится к простым вещам: тонко нашинкованная капуста, немного моркови, правильная ферментация и хранение в холоде. Как заквасить капусту без уксуса? Время : 20 минут + брожение

: 20 минут + брожение Порций: 1 Ингредиенты:

– 1 килограмм капусты;

– 15 – 20 граммов соли;

– 100 граммов моркови. Приготовление: Капусту тонко нашинкуйте, добавьте соль и хорошо перемешайте руками, слегка отжимая до появления сока. Накройте тканью или крышкой с отверстиями и оставьте при комнатной температуре примерно на трое суток. После ферментации слейте лишнюю жидкость, чтобы вкус стал мягче. Добавьте натертую морковь и перемешайте. Плотно разложите капусту по чистым банкам и утрамбуйте так, чтобы сверху оставался сок. Закройте банки и храните капусту в холодильнике или другом прохладном месте.