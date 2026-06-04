Только кусочек этого продукта сделает огурцы невероятно хрустящими: что надо положить в банку

У многих из нас домашние квашеные огурцы вызывают стойкие ассоциации с уютными воспоминаниями детства и полочками в кладовке, плотно заставленными стеклянными банками. Главное – достичь идеального хруста, ведь без него закуска будет "не та".

Ключевую роль здесь играет точный баланс соли и правильный подбор сопутствующих компонентов. При этом один маленький кулинарный секрет способен кардинально улучшить качество вашей консервации, рассказывает портал Kobieta. Читайте также Почему яйцо всплывает в воде: не спешите считать его испорченным Как сделать идеально хрустящие огурчики? Главное – запастись качественной каменной солью, отобрать свежие упругие овощи и найти прохладный уголок для дальнейшего хранения банок. Все остальное за вас сделают естественные процессы ферментации. Классическое заквашивание базируется на процессе молочнокислого брожения, во время которого полезные бактерии перерабатывают натуральные сахара, содержащиеся в овощах, в молочную кислоту. Ингредиенты:

– 2 килограмма мелких огурчиков;

– 2 головки чеснока;

– 1 пичок укропа с соцветиями-зонтиками;

– небольшой кусочек корня хрена;

– 4 столовые ложки крупной каменной соли. Любимая закуска всегда уместна / Фото Pixabay Приготовление: Главное правило – добавлять ровно одну столовую ложку соли на литр воды, чтобы не пересолить огурцы. Простерилизуйте банки кипятком, помойте овощи и зелень. Нарежьте хрен кусочками, а чеснок разделите на зубчики. Выложите на дно каждой банки укроп, хрен и чеснок, а сверху максимально плотно и вертикально утрамбуйте огурцы. Вскипятите 2 литра воды, растворите в ней 4 столовые ложки каменной соли и залейте этим горячим рассолом банки. Для идеального хруста положите сверху в каждую банку по ошпаренному кружочку лимона – его кислота защитит овощи от размягчения. Герметично закройте крышками и оставьте в прохладном месте на три недели.