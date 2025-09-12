Быстро, вкусно и всегда уместно: как легко сделать вкусные квашеные огурцы
- Основной акцент квашеных огурцов - характерная кислинка, которая хорошо сочетается с гарнирами и мясными блюдами.
- Для изготовления квашеных огурцов важно использовать правильную соль, чтобы избежать брожения рассола.
Квашеные огурчики – это закуска, которой можно наслаждаться уже сейчас. Отличная идея, пока консервация будет ждать своего часа в кладовке.
Главный акцент квашеных огурчиков — характерная кислинка, которая прекрасно сочетается с любыми гарнирами и мясными блюдами. 24 Канал предлагает не ждать зимы, а насладиться их вкусом уже сейчас с рецептом портала "Файни рецепти".
Обратите внимание!
Как рассказывает портал "Апостроф", очень распространенные ошибки в приготовлении консервированных огурцов касаются соли.
Первая – неправильная соль. Если взять морскую, йодированную или "Экстра" – рассол начнет бродить.
Вторая - мало соли. На 1 литр воды должно быть не менее 1 столовой ложки соли. Следуйте рецепту и не экспериментируйте без надобности.
Как легко заквасить огурцы?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,7 килограмма огурцов;
– 1,3 литра воды;
– 3 соцветия укропа;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 листа хрена;
– 4 чайные ложки соли;
– по 4 листа вишни, смородины и дуба.
Приготовление:
- Огурцы замочите в холодной воде на несколько часов, если есть домашние овощи – пропустите этот шаг.
- Чистую зелень положите на дно банки, а сверху выложите огурцы.
- Добавьте соль и залейте все холодной водой. Накройте банку крышкой, но плотно не закручивайте.
- Поставьте емкость в миску и отнесите в прохладное место на три дня. Во время брожения рассол будет переливаться в миску.
- После этого слейте всю жидкость. Не вынимая огурцы, промойте их несколько раз прямо в банке.
- Снова насыпьте соль, залейте кипятком и плотно закройте.
- Банку переверните вверх дном, накройте одеялом и оставьте до полного остывания.
Приятного аппетита!
Какую закрутку точно стоит сделать?
