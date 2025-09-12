Квашені огірочки – це закуска, якою можна насолоджуватися вже зараз. Чудова ідея, поки консервація буде чекати свого часу у коморі.

Головний акцент квашених огірочків — характерна кислинка, яка чудово поєднується з будь-якими гарнірами та мʼясними стравами. 24 Канал пропонує не чекати зими, а насолодитися їх смаком вже зараз з рецептом порталу "Файні рецепти".

Читайте також Додаткова порція смаку та здоров'я: 3 супердобавки до салату від кулінарної блогерки

Зверніть увагу!



Як розповідає портал "Апостроф", дуже поширені помилки у приготуванні консервованих огірків стосуються солі.



Перша – неправильна сіль. Якщо взяти морську, йодовану або "Екстра" – розсіл почне бродити.



Друга — замало солі. На 1 літр води повинно бути не менше 1 столової ложки солі. Дотримуйтесь рецепта та не експериментуйте без потреби.

Як легко заквасити огірки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,7 кілограма огірків;

– 1,3 літра води;

– 3 суцвіття кропу;

– 4 зубчики часнику;

– 2 листки хрону;

– 4 чайні ложки солі;

– по 4 листки вишні, смородини та дубу.

Приготування:

Огірки замочіть у холодній воді на кілька годин, якщо маєте домашні овочі – пропустіть цей крок. Чисту зелень покладіть на дно банки, а зверху викладіть огірки. Додайте сіль та залийте все холодною водою. Накрийте банку кришкою, але щільно не закручуйте. Поставте ємність у миску та віднесіть у прохолодне місце на три дні. Під час бродіння розсіл переливатиметься у миску. Після цього злийте всю рідину. Не виймаючи огірки, промийте їх кілька разів прямо у банці. Знову насипте сіль, залийте окропом і щільно закрийте. Банку переверніть догори дном, накрийте ковдрою й залиште до повного охолодження.

Смачного!

Яку закрутку точно варто зробити?