Содержимое сковороды исчезает быстрее, чем успевает остыть: секрет лазанок с румяной колбаской

В сырые и холодные дни нет ничего лучше густого, сытного и согревающего домашнего блюда из простых и понятных ингредиентов.

Традиционные лазанки с квашеной капустой и копченостями относятся именно к той кулинарной классике, которой не нужны дорогие ингредиенты или сложные соусы: насыщенный жир из вытопленной бочки, золотистый лук и подрумяненная охотничья или копченая колбаса сами создают густую ароматную основу, которая полностью пропитывает нежные квадратики отварного теста, рассказывает Beszamel.

Главный секрет баланса этого блюда кроется в правильной подготовке капусты. Во время медленного тушения с лавровым листом и тмином ее резкая кислинка смягчается, превращаясь в деликатный контраст к сладковатому жареному луку и сочному копченому мясу.

Если дать блюду постоять вместе на умеренном огне буквально 4–5 минут, макароны впитывают в себя все мясные соки, а на следующий день разогретые лазанки получаются даже вкуснее, чем сразу после приготовления.

Как приготовить лазанку с колбасками?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов сухих макарон сорта лазанки в форме ромбов или квадратиков;

– 700 граммов натуральной квашеной капусты без уксуса;

– 1 большая репчатая луковица;

– 250 миллилитров воды для тушения;

– 1 столовая ложка растительного масла по необходимости;

– 300 граммов качественной копченой или полукопченой колбасы;

– 180 граммов копченой бочки или подчеревины;

– 2 лавровых листа;

– 3 горошины душистого перца;

– 1 чайная ложка сухого майорана;

– 1/2 чайной ложки целых семян тмина;

– 1 щепотка свежемолотого черного перца;

– 1 щепотка каменной соли по вкусу.

Приготовление: