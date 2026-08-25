25 августа, 13:45
Когда на приготовление осталось всего несколько минут: "ленивые" хачапури на сковороде за 15 минут
Когда хочется горячей сырной выпечки, но не хочется долго замешивать и раскатывать тесто. В этом случае на помощь придет рецепт быстрых "ленивых" хачапури.
Вся основа замешивается в одной миске за несколько минут, а само блюдо выпекается прямо на обычной сковороде под крышкой.
Как приготовить "ленивые" хачапури?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 6 столовых ложек муки;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров молока;
– 200 граммов сыра сулугуни;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Сыр натрите на средней или крупной терке.
- В глубокую миску налейте молоко, добавьте яйцо и щепотку соли. Слегка взбейте венчиком или вилкой до однородности.
- Постепенно всыпьте просеянную муку и перемешайте, чтобы не осталось комочков. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану или тесто для оладий.
- Добавьте в тесто весь натертый сыр и хорошо перемешайте ложкой, чтобы он равномерно распределился.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте ее тонким слоем растительного масла и вылейте творожную массу, разравнивая поверхность лопаткой.
- Жарьте на умеренном огне под крышкой примерно 4 – 5 минут, пока низ не подрумянится, а верх полностью не "схватится".
- Аккуратно переверните корж широкой лопаткой на другую сторону и готовьте еще 2 – 3 минуты без крышки до появления золотистой корочки.