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25 августа, 13:45
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Когда на приготовление осталось всего несколько минут: "ленивые" хачапури на сковороде за 15 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда хочется горячей сырной выпечки, но не хочется долго замешивать и раскатывать тесто. В этом случае на помощь придет рецепт быстрых "ленивых" хачапури.

Вся основа замешивается в одной миске за несколько минут, а само блюдо выпекается прямо на обычной сковороде под крышкой.

Как приготовить "ленивые" хачапури?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 6 столовых ложек муки;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров молока;
– 200 граммов сыра сулугуни;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Сыр натрите на средней или крупной терке.
  2. В глубокую миску налейте молоко, добавьте яйцо и щепотку соли. Слегка взбейте венчиком или вилкой до однородности.
  3. Постепенно всыпьте просеянную муку и перемешайте, чтобы не осталось комочков. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану или тесто для оладий.
  4. Добавьте в тесто весь натертый сыр и хорошо перемешайте ложкой, чтобы он равномерно распределился.
  5. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте ее тонким слоем растительного масла и вылейте творожную массу, разравнивая поверхность лопаткой.
  6. Жарьте на умеренном огне под крышкой примерно 4 – 5 минут, пока низ не подрумянится, а верх полностью не "схватится".
  7. Аккуратно переверните корж широкой лопаткой на другую сторону и готовьте еще 2 – 3 минуты без крышки до появления золотистой корочки.

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