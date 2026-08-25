Когда на приготовление осталось всего несколько минут: "ленивые" хачапури на сковороде за 15 минут

Когда хочется горячей сырной выпечки, но не хочется долго замешивать и раскатывать тесто. В этом случае на помощь придет рецепт быстрых "ленивых" хачапури.

Вся основа замешивается в одной миске за несколько минут, а само блюдо выпекается прямо на обычной сковороде под крышкой. Как приготовить "ленивые" хачапури? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 6 столовых ложек муки;

– 1 яйцо;

– 250 миллилитров молока;

– 200 граммов сыра сулугуни;

– соль по вкусу. Приготовление: Сыр натрите на средней или крупной терке. В глубокую миску налейте молоко, добавьте яйцо и щепотку соли. Слегка взбейте венчиком или вилкой до однородности. Постепенно всыпьте просеянную муку и перемешайте, чтобы не осталось комочков. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану или тесто для оладий. Добавьте в тесто весь натертый сыр и хорошо перемешайте ложкой, чтобы он равномерно распределился. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте ее тонким слоем растительного масла и вылейте творожную массу, разравнивая поверхность лопаткой. Жарьте на умеренном огне под крышкой примерно 4 – 5 минут, пока низ не подрумянится, а верх полностью не "схватится". Аккуратно переверните корж широкой лопаткой на другую сторону и готовьте еще 2 – 3 минуты без крышки до появления золотистой корочки.