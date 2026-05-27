27 мая, 12:41
Ваши родные будут целовать за эти чебуреки руки: ленивый рецепт в лаваше
Чебуреки – это то блюдо, устоять перед которым просто невозможно. И если немного пофантазировать, то на их приготовление нужно всего несколько минут!
Эти ленивые чебуреки могут стать вашим идеальным завтраком или перекусом. При желании с начинкой можно экспериментировать, но сырные нотки здесь подходят просто идеально, рассказывает TikTok vivien_kb.
Будет интересно Так спаржу не каждый ресторан приготовит: быстрый рецепт на гриле
Как приготовить ленивые чебуреки?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– лаваш;
– 350 граммов кисломолочного сыра;
– 100 граммов моцареллы;
– 1 яйцо;
– зелень;
– соль и перец по вкусу.
Идеальный рецепт на каждый день: смотрите видео
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте творог, натертую моцареллу и измельченную зелень.
- Добавьте соль, перец и тщательно разомните все вилкой до однородности.
- В отдельной пиале взбейте яйцо.
- На половину круглого лаваша выложите сырную начинку.
- Смажьте края лепешки взбитым яйцом, накройте свободной половиной и плотно прижмите пальцами, чтобы надежно зафиксировать края.
- Обжаривайте чебуреки на сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки и полного расплавления сыра внутри.