Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Ваши родные будут целовать за эти чебуреки руки: ленивый рецепт в лаваше
27 мая, 12:41
1

Ваши родные будут целовать за эти чебуреки руки: ленивый рецепт в лаваше

Лилия Имбировская-Сиваковская

Чебуреки – это то блюдо, устоять перед которым просто невозможно. И если немного пофантазировать, то на их приготовление нужно всего несколько минут!

Эти ленивые чебуреки могут стать вашим идеальным завтраком или перекусом. При желании с начинкой можно экспериментировать, но сырные нотки здесь подходят просто идеально, рассказывает TikTok vivien_kb.

Будет интересно Так спаржу не каждый ресторан приготовит: быстрый рецепт на гриле

Как приготовить ленивые чебуреки?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– лаваш;
– 350 граммов кисломолочного сыра;
– 100 граммов моцареллы;
– 1 яйцо;
– зелень;
– соль и перец по вкусу.

Идеальный рецепт на каждый день: смотрите видео

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте творог, натертую моцареллу и измельченную зелень.
  2. Добавьте соль, перец и тщательно разомните все вилкой до однородности.
  3. В отдельной пиале взбейте яйцо.
  4. На половину круглого лаваша выложите сырную начинку.
  5. Смажьте края лепешки взбитым яйцом, накройте свободной половиной и плотно прижмите пальцами, чтобы надежно зафиксировать края.
  6. Обжаривайте чебуреки на сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до хрустящей золотистой корочки и полного расплавления сыра внутри.

Связанные темы:

Вкусные и простые рецепты