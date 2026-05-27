Ці ліниві чебуреки можуть стати вашим ідеальним сніданком або перекусом. За бажанням з начинкою можна експериментувати, але сирні нотки тут пасують просто ідеально, розповідає TikTok vivien_kb.

Як приготувати ліниві чебуреки?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– лаваш;
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів моцарели;
– 1 яйце;
– зелень;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, натерту моцарелу та подрібнену зелень.
  2. Додайте сіль, перець і ретельно розімніть усе виделкою до однорідності.
  3. В окремій піалі збийте яйце.
  4. На половину круглого лаваша викладіть сирну начинку.
  5. Змастіть краї коржика збитим яйцем, накрийте вільною половиною та щільно притисніть пальцями, щоб надійно зафіксувати краї.
  6. Обсмажуйте чебуреки на пательні з невеликою кількістю олії з обох боків до хрусткої золотавої скоринки та повного розплавлення сиру всередині.