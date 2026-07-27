"Ленивые" кабачковые хачапури за 15 минут: лучший рецепт, который вы найдете этим летом

Когда оладьи уже надоели, а кабачки дома не переводятся, пора приготовить что-нибудь поинтереснее! Кабачковые хачапури – это идеальный компромисс: румяная корочка, тягучая творожная начинка, ароматная зелень и минимум времени на кухне.

Традиционные грузинские хачапури поражают разнообразием, но для быстрой ежедневной кухни идеально подходят современные овощные интерпретации. Добавление кабачка превращает выпечку в более легкое и менее калорийное блюдо, а сочный сыр и ароматная зелень гарантируют тот же любимый, богатый вкус. Как приготовить кабачковые хачапури? Время : 15 минут

: 15 минут Порций : 2 Ингредиенты:

– 1 средний кабачок;

– 1 яйцо;

– 40 – 50 граммов муки;

– 100 граммов тертого сыра;

– зелень;

– соль, специи и приправы по вкусу. Идеальный способ использовать кабачки: смотрите видео Приготовление : Натрите кабачок на большой терке и обязательно отожмите руками лишний сок, чтобы тесто не получилось слишком жидким. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно вымешайте массу до однородного состояния. Хорошо разогрейте сковороду, смазанную небольшим количеством масла или масла гхи. Выложите кабачковую массу и жарьте на среднем огне с одной стороны до появления аппетитной золотистой корочки. Осторожно переверните хачапури на другую сторону (накройте сковороду плоской тарелкой, переверните лепешку на нее, а затем сдвиньте обратно в сковороду). Приготовьте блюдо до готовности на минимальном огне под закрытой крышкой.