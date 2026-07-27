27 июля, 12:35
"Ленивые" кабачковые хачапури за 15 минут: лучший рецепт, который вы найдете этим летом
Когда оладьи уже надоели, а кабачки дома не переводятся, пора приготовить что-нибудь поинтереснее! Кабачковые хачапури – это идеальный компромисс: румяная корочка, тягучая творожная начинка, ароматная зелень и минимум времени на кухне.
Традиционные грузинские хачапури поражают разнообразием, но для быстрой ежедневной кухни идеально подходят современные овощные интерпретации. Добавление кабачка превращает выпечку в более легкое и менее калорийное блюдо, а сочный сыр и ароматная зелень гарантируют тот же любимый, богатый вкус.
Как приготовить кабачковые хачапури?
- Время : 15 минут
- Порций : 2
Ингредиенты:
– 1 средний кабачок;
– 1 яйцо;
– 40 – 50 граммов муки;
– 100 граммов тертого сыра;
– зелень;
– соль, специи и приправы по вкусу.
Идеальный способ использовать кабачки: смотрите видео
Приготовление :
- Натрите кабачок на большой терке и обязательно отожмите руками лишний сок, чтобы тесто не получилось слишком жидким.
- Добавьте остальные ингредиенты и тщательно вымешайте массу до однородного состояния.
- Хорошо разогрейте сковороду, смазанную небольшим количеством масла или масла гхи.
- Выложите кабачковую массу и жарьте на среднем огне с одной стороны до появления аппетитной золотистой корочки.
- Осторожно переверните хачапури на другую сторону (накройте сковороду плоской тарелкой, переверните лепешку на нее, а затем сдвиньте обратно в сковороду).
- Приготовьте блюдо до готовности на минимальном огне под закрытой крышкой.