Ужин за 20 минут: рецепт вкусных ленивых пельменей

Вы когда-нибудь готовили ужин за 20 минут? Это что-то из области фантастики, однако это реальность. Приготовьте ленивые пельмени по этому рецепту. И ключевое здесь слово – ленивые.

На своем YouTube-канале фудблогерка Anny Cooking поделилась действительно простым и быстрым рецептом приготовления любимого блюда. Ваши дети точно оценят этот ужин, а у вас еще останется время на себя.

Ленивые пельмени: пошаговый рецепт

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

500 граммов фарша;

1 большая луковица;

зелень (укроп, петрушка);

200 граммов муки;

соль, перец;

вода.

Приготовление:

Для начала надо натереть лук и нашинковать зелень. Теперь соедините с фаршем лук и зелень и добавьте соль и перец. Далее надо накатать из фарша много шариков. Из этого количества ингредиентов может получиться 35 – 40 пельменей. Теперь надо окунуть мясные шарики в воду, а затем обвалять в муке. И так надо сделать 3 – 4 раза. Когда все шарики будут готовы, сварите их в подсоленной воде буквально 3 минуты с того момента, когда они всплывут. Подавайте со сметаной!

Чесночный соус к пельменям

Авторка рецепта ленивых пельменей советует подавать их со сметаной, а мы советуем попробовать легкий вкусный чесночный соус. Для этого вам понадобится только лимон, чеснок, оливковое масло и соль, пишет A Beautiful mess.

Для начала надо очистить чеснок. Далее в кухонный комбайн добавьте чеснок, лимонный сок и соль. Измельчите до состояния пюре. Добавляйте масло порциями или тонкой струйкой во время работы комбайна.

Если надо, то используйте резиновую лопатку, чтобы счищать массу со стенок для однородного перемешивания. Готовая смесь по консистенции чем-то должна напоминать картофельное пюре. Этот соус вы можете использовать сразу или хранить его в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней. Чем дольше соус будет стоять, тем насыщеннее будет его вкус.

