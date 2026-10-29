Спасительный завтрак на сковороде: как приготовить пышные "ленивые" пирожки с колбасой и зеленью

Когда хочется домашней выпечки, но нет времени на длительное брожение дрожжей и раскатывание теста, на помощь приходят "ленивые" пирожки на сковороде. Все замешивается в одной миске за считанные минуты: начинка кладется прямо в тесто, а на разогретую сковороду масса выкладывается обычной ложкой, как оладьи.

Секрет особой пышности и легкости здесь заключается в добавлении кукурузного или картофельного крахмала вместе с мукой. Благодаря крахмалу тесто внутри получается удивительно нежным, пористым и не становится резиновым даже после полного остывания, рассказывает "Господинька".

Как приготовить пирожки с колбасой на завтрак?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

жидкая основа:

– 300 миллилитров теплого кефира жирностью от 2,5%;

– 1 куриное яйцо;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1/2 чайной ложки поваренной соли;

– 1/2 чайной ложки пищевой соды;

сухая смесь:

– 200 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов крахмала; начинка и жарка:

– 200 граммов вареной или полукопченой колбасы;

– 1 пучок свежего укропа;

– 40–50 миллилитров растительного масла для жарки.

Приготовление: