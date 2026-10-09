Целая миска "ленивых" вареников из нескольких картофелин: рецепт на каждый день

Когда хочется настоящего домашнего уютного блюда, но совсем нет времени раскатывать тонкое тесто и лепить каждый вареник, на помощь приходит этот проверенный рецепт. Усилий требуется меньше, а результат не менее восхитительный.

"Ленивые" картофельные вареники, известные в народе как палюшки, получаются невероятно воздушными, мягкими и нежными. Они не развариваются, хорошо держат форму, а в сочетании с золотистой, слегка сладковатой поджаркой на смеси сливочного и растительного масла превращаются в роскошный сытный ужин. Как приготовить аппетитные "ленивые" вареники из картофеля? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3 Ингредиенты:

– 300 граммов картофеля;

– 100 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 15 граммов сливочного масла;

– половина чайной ложки соли;

луковая зажарка:

– 1 большая луковица;

– 15 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Картофель тщательно очистите от кожуры, нарежьте средними кусочками и отварите в подсоленной воде до полной мягкости. Воду слейте до конца, горячие клубни тщательно разотрите толкушкой до однородной гладкой консистенции без комочков и дайте остыть до комнатной температуры. Если вы используете вчерашнее пюре, это существенно сэкономит время – главное, чтобы оно было густым и без лишней жидкости. В остывшую картофельную массу вбейте яйцо, добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры и соль. Если в пюре уже была соль, отрегулируйте ее количество по своему вкусу. Всыпьте просеянную муку и быстро замесите мягкое, эластичное тесто. Оно должно оставаться слегка липким и очень нежным, поэтому не стоит перегружать его излишним количеством муки, чтобы готовые вареники не получились резиновыми. Рабочую поверхность щедро присыпьте мукой. Тесто разделите на две-три равные части, из каждой аккуратно сформируйте удлиненный жгутик толщиной примерно полтора-два сантиметра. Нарежьте жгутики на небольшие кусочки такой же длины. Срезы слегка обваляйте в муке, а подушечкой пальца сделайте посередине каждого вареника небольшое углубление – именно в нем позже будет скапливаться вкусная луковая подлива. В широкой кастрюле вскипятите воду, добавьте щепотку соли и опускайте вареники небольшими партиями, чтобы им не было тесно. Осторожно проведите шумовкой по дну, не давая вареникам прилипнуть. После того как вареники всплывут на поверхность, варите их ровно две минуты при умеренном кипении, после чего выложите шумовкой на подогретую тарелку. Для ароматной заправки нарежьте лук мелкими кубиками. На сковороде разогрейте растительное масло вместе со сливочным, высыпьте лук и обжаривайте его на среднем огне до красивого прозрачно-золотистого оттенка и сладковатого аромата. Горячие вареники полейте ароматной заправкой прямо со сковороды, слегка встряхните посуду и сразу подавайте к столу, по желанию дополнив свежей сметаной.