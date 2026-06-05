Этот салат хозяйки собираются готовить целое лето: все вкусы сезона в одной тарелке

Лето – это прекрасная возможность насладиться любимыми овощами. А каким будет результат, если соединить все любимые ингредиенты!

Этот салат вам точно захочется готовить через день. Он прост в исполнении и сочетает любимые ингредиенты, поэтому вкус будет замечательным, рассказывает портал "Господинька". Читайте также Даже "пресная" клубника за секунду станет сладкой и вкусной: как вас спасет щепотка соли Как приготовить летний салат? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 огурца;

– 2 вареных яйца;

– 2 помидора;

– 200 граммов колбасы;

– 150 граммов твердого сыра;

– пучок укропа;

– 3 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу. Отличная идея для лета / Фото "Господинька" Приготовление: Для приготовления салата сначала тщательно промойте и обсушите свежие огурцы и помидоры. У томатов желательно аккуратно удалить водянистую сердцевину с семенами, чтобы готовое блюдо не стало слишком жидким, после чего нарежьте оба овоща небольшими кубиками или тонкой соломкой. Таким же способом – кубиками или соломкой – измельчите колбасу и твердый сыр, чтобы сохранить красивую и одинаковую текстуру всех ингредиентов. Очищенные от скорлупы вареные яйца покрошите ножом, а промытый пучок укропа хорошо просушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте. Соедините все подготовленные компоненты в большом глубоком салатнике, добавьте майонез, приправьте блюдо солью и черным перцем по своему вкусу, после чего осторожно перемешайте все снизу вверх и сразу подавайте к столу.