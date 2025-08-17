Укр Рус
Летний напиток без лишнего сахара: готовим оригинальный лимонад для утоления жажды
17 августа, 14:00
2

Летний напиток без лишнего сахара: готовим оригинальный лимонад для утоления жажды

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Лимонад с арбузом и огурцом – прохладительный напиток, который легко приготовить за 15 минут, используя сезонные ингредиенты.
  • Арбуз придает сладости, огурец – свежести, а мята – легкого травяного оттенка.

Лимонад с арбузом и огурцом – идеальный напиток для жарких дней. Его можно приготовить всего за несколько минут, используя сезонные фрукты и овощи.

Сочетание арбуза, огурца и лимона придает напитку насыщенный вкус и хорошо утоляет жажду. Рецептом этого летнего напитка делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Как приготовить лимонад с арбузом и огурцом?

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты: 
– 2 лимона; 
– 300 граммов арбуза; 
– 1 огурец; 
– 5 граммов мяты; 
– 5 граммов перца розового горошка; 
– 4 столовые ложки сиропа агавы; 
– 1 литр воды; 
– 200 граммов льда.

Приготовление:

  1. Помойте лимоны, арбуз и огурец. Арбуз очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
     
  2. Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок в небольшую миску или стакан.
     
  3. Смешайте лимонный сок с сиропом агавы, размешайте до полного растворения.
     
  4. В большой кувшин положите арбуз, огурец, мяту и розовый перец. Влейте лимонную смесь и воду.
     
  5. Добавьте лед перед подачей. Перемешайте и разлейте в стаканы.

