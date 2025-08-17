Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Літній напій без зайвого цукру: готуємо оригінальний лимонад для втамування спраги
17 серпня, 14:00
2

Літній напій без зайвого цукру: готуємо оригінальний лимонад для втамування спраги

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Лимонад з кавуном і огірком – прохолодний напій, який легко приготувати за 15 хвилин, використовуючи сезонні інгредієнти.
  • Кавун надає солодкості, огірок – свіжості, а м'ята – легкого трав'яного відтінку.

Лимонад з кавуном та огірком – ідеальний напій для спекотних днів. Його можна приготувати всього за кілька хвилин, використовуючи сезонні фрукти та овочі.

Поєднання кавуна, огірка та лимона надає напою насичений смак і добре втамовує спрагу. Рецептом цього літнього напою ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

Читайте також Панацея від втоми та авітамінозу: закриваємо виноградний сік, який взимку оцінить кожен

Як приготувати лимонад з кавуном і огірком?

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти: 
– 2 лимони; 
– 300 грамів кавуна; 
– 1 огірок; 
– 5 грамів м'яти; 
– 5 грамів перцю рожевого горошку; 
– 4 столові ложки сиропу агави; 
– 1 літр води; 
– 200 грамів льоду.

Приготування:

  1. Помийте лимони, кавун та огірок. Кавун очистьте від шкірки та насіння, наріжте кубиками. Огірок наріжте тонкими скибочками.
     
  2. Розріжте лимони навпіл і вичавіть сік у невелику миску або склянку.
     
  3. Змішайте лимонний сік із сиропом агави, розмішайте до повного розчинення.
     
  4. У великий глечик покладіть кавун, огірок, м'яту та рожевий перець. Влийте лимонну суміш і воду.
     
  5. Додайте лід перед подачею. Перемішайте і розлийте у склянки.

Якщо вам сподобався цей рецепт лимонаду з кавуном і огірком, радимо спробувати і цей напій – буряковий квас.