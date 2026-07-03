Самый вкусный лимонад этого лета: попробуйте простой рецепт с черешней

Когда на улице жарко, всегда полезно иметь под рукой вкусный прохладительный напиток. Лимонад с черешней – это находка из соцсетей, которая вам точно понравится.

Лимонад – эффективное средство от жары, а когда в нем есть любимая черешня, удовольствие становится двойным. Рецепт от yummy.lera – настоящая находка из соцсетей, которую стоит попробовать каждому.

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Как приготовить лимонад с черешней?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4–5 лаймов;

– 1 литр холодной воды;

– 200 миллилитров сгущенного молока;

– 200 граммов черешни;

– горсть льда.

Напиток, который поможет справиться с жарой: смотрите видео

Приготовление: