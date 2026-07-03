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3 июля, 17:25
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Самый вкусный лимонад этого лета: попробуйте простой рецепт с черешней

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда на улице жарко, всегда полезно иметь под рукой вкусный прохладительный напиток. Лимонад с черешней – это находка из соцсетей, которая вам точно понравится.

Лимонад – эффективное средство от жары, а когда в нем есть любимая черешня, удовольствие становится двойным. Рецепт от yummy.lera – настоящая находка из соцсетей, которую стоит попробовать каждому.

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Как приготовить лимонад с черешней?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 4–5 лаймов;
– 1 литр холодной воды;
– 200 миллилитров сгущенного молока;
– 200 граммов черешни;
– горсть льда.

Напиток, который поможет справиться с жарой: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сначала хорошо вымойте лайм и отрежьте верхушки.
  2. Нарежьте его на части, залейте холодной водой и взбейте в блендере.
  3. Следите за временем: процесс должен длиться всего 30 – 40 секунд, чтобы избежать излишней горечи.
  4. Процедите жидкость через мелкое сито и перелейте ее обратно в блендер.
  5. Добавьте туда сгущенное молоко, очищенную от косточек черешню, порцию льда и тщательно взбивайте в течение 1 – 2 минут.
  6. Подавайте освежающий коктейль со льдом.

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