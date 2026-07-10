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10 июля, 18:01
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Самый вкусный лимонад лета: готовим средство от жары из арбуза

Лилия Имбировская-Сиваковская

Приближается сезон арбузов, так что стоит воспользоваться этим в полной мере. Их можно не только есть –, но и приготовить из них просто непревзойденные напитки!

Секрет насыщенного напитка – в замороженном арбузе. Вам точно захочется всегда иметь в холодильнике эту порцию удовольствия по рецепту yanni.cooking.

Как приготовить лимонад из арбуза?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– арбуз (часть нарежьте кубиками и заморозьте);
– охлажденная мякоть арбуза;
– сок 1–2 лимонов;
– 500–700 миллилитров холодной воды;
– свежая мята;
– мед или сахар по желанию.

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Приготовление:

  1. Сначала заранее заморозьте часть арбузной мякоти, нарезав ее небольшими кубиками.
  2. Оставшуюся свежую арбузную мякоть тщательно измельчите блендером до однородной консистенции.
  3. В полученное пюре влейте немного лимонного сока, прохладную воду, а также добавьте мед или сахар, если любите более сладкие напитки.
  4. Хорошо все перемешайте и добавьте несколько свежих листиков мяты для аромата.
  5. В завершение разложите по стаканам подготовленные арбузные кубики льда и залейте их ярким лимонадом.

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