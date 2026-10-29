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29 октября, 06:15
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Салат "Рассвет": простой рецепт слоеного салата с огурцом, ветчиной и сыром

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салат "Рассвет" готовится за 5 минут и основан на простой формуле: свежесть огурца, сытность ветчины и нежность сыра. Все это уложено слоями, поэтому блюдо выглядит празднично без лишних усилий.

"Рассвет" – это как раз тот случай, когда все ингредиенты сочетаются в идеальной гармонии. Все это подают слоями, поэтому блюдо выглядит празднично без лишних усилий, рассказывает "Господинька".

Как приготовить салат "Рассвет"?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 3 свежих огурца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 200 граммов ветчины;
– 200 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу;
– натуральный йогурт или майонез; 
– петрушка для украшения.

Приготовление:

  1. Хорошо промойте огурцы, не очищайте их и нарежьте соломкой.
  2. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Выложите огурцы с луком первым слоем в прозрачную салатницу и смажьте майонезом или йогуртом.
  4. Нарежьте ветчину соломкой, выложите вторым слоем и снова смажьте.
  5. Натрите твердый сыр, сформируйте третий слой и также покройте майонезом.
  6. В завершение мелко нарежьте петрушку и посыпьте ею салат.