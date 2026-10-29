29 октября, 06:15
Салат "Рассвет": простой рецепт слоеного салата с огурцом, ветчиной и сыром
Салат "Рассвет" готовится за 5 минут и основан на простой формуле: свежесть огурца, сытность ветчины и нежность сыра. Все это уложено слоями, поэтому блюдо выглядит празднично без лишних усилий.
"Рассвет" – это как раз тот случай, когда все ингредиенты сочетаются в идеальной гармонии. Все это подают слоями, поэтому блюдо выглядит празднично без лишних усилий, рассказывает "Господинька".
Как приготовить салат "Рассвет"?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 свежих огурца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 200 граммов ветчины;
– 200 граммов твердого сыра;
– соль и перец по вкусу;
– натуральный йогурт или майонез;
– петрушка для украшения.
Приготовление:
- Хорошо промойте огурцы, не очищайте их и нарежьте соломкой.
- Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, посолите, поперчите и перемешайте.
- Выложите огурцы с луком первым слоем в прозрачную салатницу и смажьте майонезом или йогуртом.
- Нарежьте ветчину соломкой, выложите вторым слоем и снова смажьте.
- Натрите твердый сыр, сформируйте третий слой и также покройте майонезом.
- В завершение мелко нарежьте петрушку и посыпьте ею салат.