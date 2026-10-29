Салат "Рассвет": простой рецепт слоеного салата с огурцом, ветчиной и сыром

"Рассвет" – это как раз тот случай, когда все ингредиенты сочетаются в идеальной гармонии. Все это подают слоями, поэтому блюдо выглядит празднично без лишних усилий, рассказывает "Господинька".

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Как приготовить салат "Рассвет"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 свежих огурца;

– 1 пучок зеленого лука;

– 200 граммов ветчины;

– 200 граммов твердого сыра;

– соль и перец по вкусу;

– натуральный йогурт или майонез;

– петрушка для украшения.

Приготовление: