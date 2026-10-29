Салат "Світанок": простий шаровий рецепт із огірком, шинкою та сиром

"Світанок" – це саме про той випадок, коли усі інгредієнти поєднуються в ідеальну гармонію. Усе це подають шарами, тож страва виглядає святково без зайвих зусиль, розповідає "Господинька".

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Як приготувати салат "Світанок"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 свіжі огірки;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 200 грамів шинки;

– 200 грамів твердого сиру;

– сіль та перець до смаку;

– натуральний йогурт або майонез;

– петрушка для прикрашання.

Приготування: