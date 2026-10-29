Салат "Світанок": простий шаровий рецепт із огірком, шинкою та сиром

Смачний салат на свята та щодень / "Господинька"
Салат "Світанок" збирається за 5 хвилин і тримається на простій формулі: свіжість огірка, ситність шинки та ніжність сиру. Усе це подано шарами, тож страва виглядає святково без зайвих зусиль.
"Світанок" – це саме про той випадок, коли усі інгредієнти поєднуються в ідеальну гармонію. Усе це подають шарами, тож страва виглядає святково без зайвих зусиль, розповідає "Господинька".
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Як приготувати салат "Світанок"?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 свіжі огірки;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 200 грамів шинки;
– 200 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку;
– натуральний йогурт або майонез;
– петрушка для прикрашання.
Приготування:
- Добре промийте огірки, не очищайте їх і наріжте соломкою.
- Додайте подрібнену зелену цибулю, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Викладіть огірки з цибулею першим шаром у прозору салатницю та змастіть майонезом або йогуртом.
- Наріжте шинку соломкою, викладіть другим шаром і знову змастіть.
- Натріть твердий сир, сформуйте третій шар і також покрийте майонезом.
- На завершення дрібно наріжте петрушку та посипте нею салат.
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