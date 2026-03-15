Что любит есть Брэд Питт: от простой ежедневной еды до необычных любимых блюд

Пищевые привычки Брэда Питта давно интересуют поклонников не меньше, чем его роли в кино. Несмотря на статус голливудской звезды, в его рационе нет ничего слишком причудливого.

Основу меню актера составляют простые продукты, которые часто ассоциируются со спортивным режимом и привычным ежедневным питанием, пишет Derechadiario. Среди любимого – как привычные продукты на каждый день, так и неожиданные вкусы из японской и тайской кухни.

Что ест Брэд Питт?

В повседневном рационе Питта регулярно появляются три базовых продукта – курица, брокколи и коричневый рис. Именно такое сочетание чаще всего упоминают как основу его питания. Такой набор вполне объясним: постное мясо дает белок, овощи – легкость и клетчатку, а коричневый рис обеспечивает длительное ощущение сытости.

Впрочем, любимые блюда актера не ограничиваются только "правильным" набором продуктов.

Среди японских вкусов Брэд Питт особенно выделяет белую рыбу с соусом понзу. Именно это блюдо он когда-то назвал своей любимой японской едой, и такой ответ удивил многих. Есть у Питта и любимое тайское блюдо – пананг-кари. Это насыщенное, ароматное карри с мягким сливочным вкусом, которое готовят с кокосовым молоком и специями.

На фоне довольно сдержанного ежедневного меню такое блюдо выглядит уже значительно ярче. Как и многие другие люди, актер имеет и простые "уютные" гастрономические слабости.

Среди любимых перекусов и комфортной еды у него называют пиццу и глазированные хлопья. В этом нет ничего пафосного – скорее наоборот. Такие предпочтения делают его рацион значительно более "земным" и обычным, чем можно было бы ожидать от человека его статуса.

Почему Брэд Питт так часто ест в фильмах?

Еще одна деталь, которую давно заметили зрители, – Брэд Питт очень часто что-то ест в кадре. Эта черта стала настолько узнаваемой, что превратилась почти в отдельную часть его экранного образа, пишет business Іпѕіԁег. Его герои перекусывают бургерами, креветками, куриными ножками, макаронами с сыром и другой едой.

Такие сцены есть во многих известных фильмах, и это не случайное совпадение. Еда в кадре добавляет персонажам живости. Когда герой не просто говорит или двигается, а еще и ест, он выглядит естественнее, менее постановочно и более похожим на реального человека.

В некоторых случаях это еще и способ подчеркнуть характер персонажа. Например, постоянные перекусы могут показывать, что герой слишком занят, не имеет времени сесть за нормальный обед или просто живет в постоянном движении. Именно поэтому привычка Питта есть в кадре давно воспринимается не как случайность, а как часть его актерской манеры.

