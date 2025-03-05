Неизменный друг Украины: что любит поесть премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Великобритания –надежный союзник Украины, и премьер-министр Кир Стармер продолжает эту традицию. Он известен не только активной политикой, но и простыми предпочтениями в еде. Его рацион –это сочетание классических британских блюд и индийских специй, добавляющих пикантности меню.

Любимые блюда Кира Стармера – это не только еда, но и отражение его стиля жизни – сдержанного и открытого к новым вкусам, сообщает 24 Канал. Если хотите попробовать то, что нравится британскому лидеру, попробуйте эти рецепты.

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Что по вкусу Киру Стармеру

Кулинарные вкусы сэра Кира Стармера сформировались под влиянием его давнего выбора диеты. Около 25 лет назад он отказался от мяса. Его рацион включает рыбу. В его семье пищевые предпочтения разделились: жена Виктория и дочь – вегетарианки, а сын-подросток употребляет мясо. Сам Стармер признает, что иногда это соблазняет его вернуться к мясным блюдам.

Особую привязанность политик имеет к индийской кухне. Его любимым блюдом является лосось тандури, который он даже приготовил в мае 2024 года во время воскресного бранча на известном телеканале.

Во время одного из интервью он отметил, что если бы он должен был выбрать свой последний ужин, то, по собственному признанию, начал бы с салата из морских водорослей. Основным блюдом стал бы лосось тандури с далом, нааном и рисом, а на десерт – запеченный лимонный чизкейк.

Однако кроме экзотических вкусов, Стармер высоко ценит и британскую еду. Часто, путешествуя по стране, он покупает рыбу с картошкой фри "в дороге". Также он с теплотой вспоминает детство, когда после школы его ждали мамины бутерброды с вареньем. В повседневной жизни он предпочитает простые и удобные блюда – например, сэндвич с тунцом остается его любимым быстрым обедом во время работы.

Лосось тандури

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов филе лосося;

– 150 граммов натурального йогурта;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка пасты тандури;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 1 чайная ложка молотого тмина;

– пол чайной ложки паприки;

– пол чайной ложки куркумы;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки черного перца;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

Порежьте филе лосося на крупные куски. Смешайте йогурт, лимонный сок, пасту тандури, кориандр, тмин, паприку, куркуму, соль и перец. Положите лосось в маринад, тщательно перемешайте. Оставьте на 20 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите лосось на застеленный пергаментом противень. Смажьте куски рыбы маслом. Запекайте 15 минут. Подавайте горячим с зеленью и соусом.

Сэндвич с тунцом

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного тунца в собственном соку;

– 4 ломтика хлеба для тостов;

– 2 столовые ложки майонеза;

– пол чайной ложки лимонного сока;

– пол чайной ложки дижонской горчицы (по желанию);

– пол маленького красного лука;

– 1 маленький огурец;

– 2 листа салата;

– соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Слейте жидкость с тунца, разомните рыбу вилкой. Порежьте лук и огурец маленькими кубиками. Добавьте к тунцу майонез, лимонный сок, горчицу, лук, огурец, соль и перец, перемешайте. Поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки. На два ломтика положите салатный лист и начинку из тунца. Накройте другими двумя ломтиками хлеба, слегка прижмите.

Лимонный чизкейк

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов песочного печенья;

– 100 граммов сливочного масла;

– 400 граммов крем-сыра;

– 200 граммов сметаны;

– 150 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 1 лимон;

– пол чайной ложки ванильного сахара.

Приготовление:

Измельчите печенье в крошку. Растопите масло, смешайте с печеньем. Выложите массу в форму, разровняйте и слегка утрамбуйте. Поставьте в холодильник на двадцать минут. Натрите цедру лимона на мелкой терке, выжмите сок. Взбейте крем-сыр, сахар и ванильный сахар до однородности. Добавьте яйца, взбивая после каждого. Вмешайте сметану, лимонный сок и цедру. Вылейте начинку на охлажденную основу. Выпекайте в духовке при 160 градусах сорок пять минут. Охладите в духовке с приоткрытой дверцей. Поставьте в холодильник на четыре часа.

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