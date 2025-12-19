Новый год по-президентски: удивляем гостей любимыми блюдами Владимира Зеленского
- Статья рассказывает о любимых блюдах Владимира Зеленского, которые можно приготовить дома для праздничного стола.
- Говорится о мясе в тандыре, вегетарианском закрытом пироге и шоколадном торте, которые сочетают доступность ингредиентов с домашним уютом.
Владимир Зеленский не раз признавался, что в еде он ценит не изысканность, а вкус, доступность и искренность. Именно такие блюда прекрасно подходят для новогоднего семейного застолья.
Устроить Новый год, как президент – это сделать праздничный стол простым, понятным и по-домашнему теплым. Что любит есть Владимир Зеленский и как это приготовить дома – рассказывает 24 Канал.
Мясо в тандыре – любимый стейк президента
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 800 граммов говядины;
– соль по вкусу;
– копченая паприка по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте говядину на порционные куски толщиной 2 – 2,5 сантиметра.
- Просушите мясо бумажным полотенцем и равномерно натрите специями.
- Разогрейте тандыр примерно до 180 градусов и выложите стейки. Через 8 – 10 минут переверните мясо и готовьте еще около 10 минут.
- Достаньте стейки и оставьте их "отдохнуть" под крышкой не менее чем на 15 минут. Подавайте горячими с овощами и любимым соусом.
Стейки станут настоящим украшением стола / Фото Midjourney
Вегетарианский закрытый пирог от Елены Зеленской
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 зубчик чеснока;
– 6 – 7 картофелин;
– 200 граммов чечевицы;
– 50 граммов томатной пасты;
– 100 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите очищенный картофель, добавьте масло и приготовьте пюре.
- Чечевицу отварите до полуготовности.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на половине масла, добавьте тертую морковь и пассеруйте 5 – 7 минут. Введите томатную пасту, измельченный чеснок, чечевицу и воду, посолите и поперчите.
- Готовьте еще несколько минут. Выложите начинку в форму, сверху равномерно распределите картофельное пюре. Запекайте 20 – 25 минут при 180 градусах до румяной корочки.
Такой торт станет идеальным сладким завершением празднования / Фото Depositphotos
Шоколадный торт – простой праздничный десерт
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов пшеничной муки;
– 200 граммов сахара;
– 50 граммов какао-порошка;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– пол чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 150 миллилитров молока;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 150 миллилитров кипятка.
Для крема:
– 200 миллилитров сливок (30%);
– 100 граммов шоколада.
Приготовление:
- Смешайте муку, сахар, какао, разрыхлитель и соду. Отдельно взбейте яйца с молоком и маслом.
- Соедините сухие и жидкие ингредиенты, перемешайте, влейте кипяток и доведите тесто до однородности.
- Вылейте массу в форму и выпекайте при 180 градусах 35 – 40 минут.
- Для крема растопите шоколад на водяной бане и смешайте со сливками. Остуженный корж разрежьте, смажьте кремом и покройте им торт сверху.
