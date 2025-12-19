Новий рік по-президентськи: дивуємо гостей улюбленими стравами Володимира Зеленського

Володимир Зеленський не раз зізнавався, що в їжі він цінує не вишуканість, а смак, доступність і щирість. Саме такі страви чудово підходять для новорічного сімейного застілля.

Влаштувати Новий рік, як президент – це зробити святковий стіл простим, зрозумілим і по-домашньому теплим. Що любить їсти Володимир Зеленський і як це приготувати вдома – розповідає 24 Канал.

М’ясо у тандирі – улюблений стейк президента

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 800 грамів яловичини;

– сіль до смаку;

– копчена паприка до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Наріжте яловичину на порційні шматки завтовшки 2 – 2,5 сантиметра. Просушіть м’ясо паперовим рушником і рівномірно натріть спеціями. Розігрійте тандир приблизно до 180 градусів і викладіть стейки. Через 8 – 10 хвилин переверніть м’ясо й готуйте ще близько 10 хвилин. Дістаньте стейки та залиште їх "відпочити" під кришкою не менш ніж на 15 хвилин. Подавайте гарячими з овочами та улюбленим соусом.

Стейки стануть справжньою окрасою столу / Фото Midjourney

Вегетаріанський закритий пиріг від Олени Зеленської

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 зубчик часнику;

– 6 – 7 картоплин;

– 200 грамів сочевиці;

– 50 грамів томатної пасти;

– 100 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відваріть очищену картоплю, додайте олію та приготуйте пюре. Сочевицю відваріть до напівготовності. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на половині олії, додайте терту моркву й пасеруйте 5 – 7 хвилин. Введіть томатну пасту, подрібнений часник, сочевицю та воду, посоліть і поперчіть. Готуйте ще кілька хвилин. Викладіть начинку у форму, зверху рівномірно розподіліть картопляне пюре. Запікайте 20 – 25 хвилин при 180 градусах до рум’яної скоринки.

Такий торт стане ідеальним солодким завершенням святкування / Фото Depositphotos

Шоколадний торт – простий святковий десерт

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 200 грамів цукру;

– 50 грамів какао-порошку;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– пів чайної ложки соди;

– 2 яйця;

– 150 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів рослинної олії;

– 150 мілілітрів окропу.

Для крему:

– 200 мілілітрів вершків (30%);

– 100 грамів шоколаду.

Приготування:

Змішайте борошно, цукор, какао, розпушувач і соду. Окремо збийте яйця з молоком та олією. З’єднайте сухі й рідкі інгредієнти, перемішайте, влийте окріп і доведіть тісто до однорідності. Вилийте масу у форму й випікайте при 180 градусах 35 – 40 хвилин. Для крему розтопіть шоколад на водяній бані та змішайте з вершками. Остуджений корж розріжте, змастіть кремом і покрийте ним торт зверху.

