19 грудня, 21:09
3

Новий рік по-президентськи: дивуємо гостей улюбленими стравами Володимира Зеленського

Ольга Котів
Основні тези
  • Стаття розповідає про улюблені страви Володимира Зеленського, які можна приготувати вдома для святкового столу.
  • Мовиться про м'ясо у тандирі, вегетаріанський закритий пиріг та шоколадний торт, які поєднують доступність інгредієнтів з домашнім затишком.

Володимир Зеленський не раз зізнавався, що в їжі він цінує не вишуканість, а смак, доступність і щирість. Саме такі страви чудово підходять для новорічного сімейного застілля.

Влаштувати Новий рік, як президент – це зробити святковий стіл простим, зрозумілим і по-домашньому теплим. Що любить їсти Володимир Зеленський і як це приготувати вдома – розповідає 24 Канал.

М’ясо у тандирі – улюблений стейк президента

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 800 грамів яловичини;
– сіль до смаку;
– копчена паприка до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте яловичину на порційні шматки завтовшки 2 – 2,5 сантиметра.
  2. Просушіть м’ясо паперовим рушником і рівномірно натріть спеціями.
  3. Розігрійте тандир приблизно до 180 градусів і викладіть стейки. Через 8 – 10 хвилин переверніть м’ясо й готуйте ще близько 10 хвилин.
  4. Дістаньте стейки та залиште їх "відпочити" під кришкою не менш ніж на 15 хвилин. Подавайте гарячими з овочами та улюбленим соусом.

Стейки стануть справжньою окрасою столу / Фото Midjourney

Вегетаріанський закритий пиріг від Олени Зеленської

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 зубчик часнику;
– 6 – 7 картоплин;
– 200 грамів сочевиці;
– 50 грамів томатної пасти;
– 100 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть очищену картоплю, додайте олію та приготуйте пюре.
  2. Сочевицю відваріть до напівготовності.
  3. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на половині олії, додайте терту моркву й пасеруйте 5 – 7 хвилин. Введіть томатну пасту, подрібнений часник, сочевицю та воду, посоліть і поперчіть.
  4. Готуйте ще кілька хвилин. Викладіть начинку у форму, зверху рівномірно розподіліть картопляне пюре. Запікайте 20 – 25 хвилин при 180 градусах до рум’яної скоринки.

Такий торт стане ідеальним солодким завершенням святкування / Фото Depositphotos

Шоколадний торт – простий святковий десерт

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів какао-порошку;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– пів чайної ложки соди;
– 2 яйця;
– 150 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів рослинної олії;
– 150 мілілітрів окропу.
Для крему:
– 200 мілілітрів вершків (30%);
– 100 грамів шоколаду.

Приготування:

  1. Змішайте борошно, цукор, какао, розпушувач і соду. Окремо збийте яйця з молоком та олією.
  2. З’єднайте сухі й рідкі інгредієнти, перемішайте, влийте окріп і доведіть тісто до однорідності.
  3. Вилийте масу у форму й випікайте при 180 градусах 35 – 40 хвилин.
  4. Для крему розтопіть шоколад на водяній бані та змішайте з вершками. Остуджений корж розріжте, змастіть кремом і покрийте ним торт зверху.

