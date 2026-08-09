Соленые маффины со шпинатом: простой рецепт для первого прикорма
Соленые маффины со шпинатом могут стать удобным вариантом для первого прикорма: в них есть овощи, сыр и цельнозерновая мука, а готовятся они без особых хлопот.
Действительно ли шпинат – это "суперфуд", которого так боятся или любят родители, когда речь заходит о первом прикорме? На самом деле его репутация в значительной степени основана на давней ошибке в расчетах, а не на рекордном содержании железа.
Шпинат действительно питателен, но его "железный" миф возник из-за десятичной ошибки в таблицах пищевой ценности, что было сделано еще в 1890-х годах, и которую подхватила массовая культура, рассказывает Smithsonian Magazine.
Почему шпинат стал таким популярным?
В популярных таблицах пищевой ценности для шпината когда-то завысили содержание железа из-за обычной ошибки с десятичной запятой. Впоследствии этот миф укоренился в культуре, в частности благодаря Попаю.
Поэтому шпинат не является столь исключительным источником железа, как долгое время считалось. Но для соленых маффинов он все равно подходит хорошо: дает овощную основу, хорошо сочетается с сыром и цельнозерновой мукой.
Как приготовить маффины со шпинатом?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов свежего шпината;
– 100 граммов тертого чеддера;
– 1 столовая ложка сушеного тимьяна;
– 2 яйца;
– 150 миллилитров греческого йогурта;
– 2–3 столовые ложки молока;
– 150 граммов пшеничной муки;
– 150 граммов цельнозерновой муки;
– 3 чайные ложки разрыхлителя;
– сливочное масло для формы.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов или до 160 градусов в режиме конвекции. Измельчите шпинат в кухонном комбайне так, чтобы он стал мелко нарезанным, но не превратился в пюре.
- Переложите шпинат в миску, добавьте тертый сыр и сушеный тимьян.
- В отдельной миске взбейте яйца с йогуртом. Добавьте 2 столовые ложки молока, а при необходимости еще одну ложку.
- Просейте муку и разрыхлитель в миску, после чего хорошо перемешайте до однородности.
- Смажьте форму для маффинов маслом, разложите тесто по формочкам и выпекайте 20–25 минут. Затем дайте маффинам остыть.