Вершина нежности лета: готовим творожный малиновый десерт – концентрированное наслаждение

Пришло время наслаждаться любимой малиной. Нежный творожный десерт именно то, что нужно для такого случая.

Для того чтобы в холодильнике оказался вкусный сладкий десерт, не обязательно долго стоять у плиты или тратить много денег. 24 Канал предлагает насладиться сырным лакомством, которое любимые малиновые нотки делают просто неповторимым. Не пропустите Последние прикосновения к наслаждению: рецепт нежного клубничного мороженого Рецепт творожного малинового десерта Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 250 граммов творога;

– 200 граммов малины;

– 1 чайная ложка семян чиа;

– 100 граммов белого йогурта;

– 1 столовая ложка меда;

– 15 граммов желатина;

– 100 миллилитров миндального молока. Приготовление: Желатин залейте холодным молоком, тщательно размешайте и оставьте для набухания. Творог взбейте с помощью блендера до однородной текстуры. Добавьте семена чиа, перемешайте, затем введите малину и снова слегка перебейте блендером. После этого добавьте натуральный йогурт и мед, хорошо вымешайте массу до равномерного сочетания всех ингредиентов. Желатин осторожно подогрейте в микроволновке до растворения (не доводя до кипения) и влейте в творожную смесь. Аккуратно перемешайте до однородного состояния. Готовую массу разложите по формочкам и поставьте в холодильник до полного застывания. Приятного аппетита! Идеальный перекус: рецепт диетического пудинга с чиа.