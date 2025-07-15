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15 июля, 21:39
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Вершина нежности лета: готовим творожный малиновый десерт – концентрированное наслаждение

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт творожного малинового десерта включает творог, малину, семена чиа, белый йогурт, мед, желатин и миндальное молоко.
  • Вкусный десерт с малиной можно приготовить за считанные минуты.

Пришло время наслаждаться любимой малиной. Нежный творожный десерт именно то, что нужно для такого случая.

Для того чтобы в холодильнике оказался вкусный сладкий десерт, не обязательно долго стоять у плиты или тратить много денег. 24 Канал предлагает насладиться сырным лакомством, которое любимые малиновые нотки делают просто неповторимым.

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Рецепт творожного малинового десерта

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 250 граммов творога;
– 200 граммов малины;
– 1 чайная ложка семян чиа;
– 100 граммов белого йогурта;
– 1 столовая ложка меда;
– 15 граммов желатина;
– 100 миллилитров миндального молока.

Приготовление:

  1. Желатин залейте холодным молоком, тщательно размешайте и оставьте для набухания.

  2. Творог взбейте с помощью блендера до однородной текстуры. Добавьте семена чиа, перемешайте, затем введите малину и снова слегка перебейте блендером.

  3. После этого добавьте натуральный йогурт и мед, хорошо вымешайте массу до равномерного сочетания всех ингредиентов.

  4. Желатин осторожно подогрейте в микроволновке до растворения (не доводя до кипения) и влейте в творожную смесь. Аккуратно перемешайте до однородного состояния.

  5. Готовую массу разложите по формочкам и поставьте в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

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