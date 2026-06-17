За день огурцы станут хрустяще, чем за месяц: новый рецепт с минералкой

Малосольные огурчики станут прекрасным дополнением к любому столу. А приготовить эту хрустящую закуску можно буквально за день.

Главное в малосольных огурчиках — характерная хрусткость, которая придаст трапезе особое настроение. С рецептом в минеральной воде от Recipe for happiness у вас точно всё получится на высшем уровне. Читайте также : Всего полложки — и макароны никогда не склеятся: секрет, который скрывают итальянцы Как приготовить малосольные огурчики в минералке? Ингредиенты на 3-литровую банку:

– огурцы;

– 2 столовые ложки соли;

– 1,5 литра минеральной воды;

– ароматные травы (хрен, листья вишни, смородины, зонтики укропа, петрушки, сельдерея, чеснок, душистый перец). Идеальная закуска без лишних усилий: смотрите видео Приготовление: Промытые огурцы замочите в холодной воде на 1–2 часа, после чего срежьте с них хвостики с обеих сторон, чтобы маринад лучше проникал внутрь. На дно глубокой стеклянной или эмалированной емкости выложите половину подготовленной зелени: чистые листья хрена, вишни, смородины, сельдерея, петрушки, зонтики укропа и несколько разрезанных вдоль зубчиков чеснока вместе с горошинами душистого перца. Сверху плотно уложите огурцы, а затем накройте их второй половиной ароматных трав и чеснока. В отдельной посуде тщательно растворите 2 столовые ложки соли в небольшом количестве минеральной воды, после чего вылейте эту смесь к огурцам и добавьте оставшиеся 1,5 литра сильногазированной минеральной воды так, чтобы жидкость полностью покрывала плоды. Накройте емкость тарелкой или крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12 – 14 часов. Готовые малосольные огурчики переложите для хранения в холодильник, где они станут ещё вкуснее и хрустяще.