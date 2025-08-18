Хозяйки теперь могут приготовить вкусные маринованные огурцы всего за один час. Эта хрустящая, сочная и ароматная закуска не требует особых ингредиентов – все необходимое уже есть на вашей кухне.

Такие огурчики станут отличным дополнением к любому столу. Рецептом малосольных огурцов в пакете делится 24 Канал со ссылкой на Kontrakty.ua. Как сделать малосольные огурцы в пакете? Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки яблочного уксуса;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– пучок укропа. Приготовление: Огурцы помойте, срежьте у каждого кончики, разрежьте вдоль пополам, а затем каждую половинку еще раз. Сложите в пакет.

Измельчите чеснок и укроп, добавьте их в пакет к огурцам, туда же всыпьте соль, сахар, влейте уксус и масло.

Закройте пакет и хорошенько встряхните. Положите его в холодильник на 1 час, а потом наслаждайтесь. Приятного аппетита!