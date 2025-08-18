Укр Рус
18 августа, 12:29
2

Нужен только пакет и 1 час: делаем малосольные огурчики в пакете

Марта Касиянчук
Основні тези
  • С приближением зимы многие хозяйки консервируют огурцы на холодные месяцы. Для тех, кто хочет насладиться солеными овощами немедленно, малосольные огурцы – быстрое и вкусное решение.
  • Малосольные огурцы не только имеют превосходный вкус, но и быстро готовятся. Их можно сделать в течение часа.

Хозяйки теперь могут приготовить вкусные маринованные огурцы всего за один час. Эта хрустящая, сочная и ароматная закуска не требует особых ингредиентов – все необходимое уже есть на вашей кухне.

Такие огурчики станут отличным дополнением к любому столу. Рецептом малосольных огурцов в пакете делится 24 Канал со ссылкой на Kontrakty.ua.

Как сделать малосольные огурцы в пакете?

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 1 килограмм огурцов; 
– 4 – 5 зубчиков чеснока; 
– 1 чайная ложка соли; 
– 1 столовая ложка сахара; 
– 2 столовые ложки яблочного уксуса; 
– 3 столовые ложки растительного масла; 
– пучок укропа.

Приготовление:

  1. Огурцы помойте, срежьте у каждого кончики, разрежьте вдоль пополам, а затем каждую половинку еще раз. Сложите в пакет. 
     
  2. Измельчите чеснок и укроп, добавьте их в пакет к огурцам, туда же всыпьте соль, сахар, влейте уксус и масло. 
     
  3. Закройте пакет и хорошенько встряхните. Положите его в холодильник на 1 час, а потом наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

Если этих, кажется, мало, тогда приготовьте и такую быструю закуску из огурцов – что-то похожее на знаменитый битый редис.