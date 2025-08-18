Нужен только пакет и 1 час: делаем малосольные огурчики в пакете
- С приближением зимы многие хозяйки консервируют огурцы на холодные месяцы. Для тех, кто хочет насладиться солеными овощами немедленно, малосольные огурцы – быстрое и вкусное решение.
- Малосольные огурцы не только имеют превосходный вкус, но и быстро готовятся. Их можно сделать в течение часа.
Хозяйки теперь могут приготовить вкусные маринованные огурцы всего за один час. Эта хрустящая, сочная и ароматная закуска не требует особых ингредиентов – все необходимое уже есть на вашей кухне.
Такие огурчики станут отличным дополнением к любому столу. Рецептом малосольных огурцов в пакете делится 24 Канал со ссылкой на Kontrakty.ua.
Читайте также Вкуснее да еще и полезнее: крутим томатный соус, который заменит кетчуп
Как сделать малосольные огурцы в пакете?
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки яблочного уксуса;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– пучок укропа.
Приготовление:
- Огурцы помойте, срежьте у каждого кончики, разрежьте вдоль пополам, а затем каждую половинку еще раз. Сложите в пакет.
- Измельчите чеснок и укроп, добавьте их в пакет к огурцам, туда же всыпьте соль, сахар, влейте уксус и масло.
- Закройте пакет и хорошенько встряхните. Положите его в холодильник на 1 час, а потом наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
Если этих, кажется, мало, тогда приготовьте и такую быструю закуску из огурцов – что-то похожее на знаменитый битый редис.