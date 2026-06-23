23 июня, 11:48
Лучшие малосольные огурцы сезона: готовим в минералке
Малосольные огурчики идеально дополнят любую трапезу. Это та закуска, которую всегда рады видеть на столе и после которой ничего не остается.
Главное в приготовлении малосольных огурчиков — сохранить их неповторимую хрусткость. Как это сделать с помощью минеральной воды — рассказывает YouTube-канал "Украинская кухня: лучшие традиции".
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Как приготовить малосольные огурцы в минералке?
Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 1 литр сильногазированной минеральной воды;
– 2 столовые ложки соли;
– листья хрена;
– корень хрена;
– листья вишни;
– листья смородины;
– веточки укропа;
– 4 зубчика чеснока.
Эта закуска всегда кстати: смотрите видео
Приготовление:
- Тщательно промойте огурцы, срежьте с обеих сторон хвостики и, по желанию, замочите их на час в холодной воде для максимальной хрусткости.
- На дно емкости выложите половину листьев вишни, смородины, хрена, кусочков его корня, веточек укропа и разрезанных пополам зубчиков чеснока.
- Плотно уложите огурцы, накройте их оставшейся зеленью и чесноком, а затем залейте сильногазированной минералкой, в которой заранее полностью растворили две столовые ложки соли.
- Накройте крышкой и выдержите сутки (сначала 12 часов при комнатной температуре, а затем в холодильнике) – и хрустящая закуска готова.