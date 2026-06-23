Лучшие малосольные огурцы сезона: готовим в минералке

Малосольные огурчики идеально дополнят любую трапезу. Это та закуска, которую всегда рады видеть на столе и после которой ничего не остается.

Главное в приготовлении малосольных огурчиков — сохранить их неповторимую хрусткость. Как это сделать с помощью минеральной воды — рассказывает YouTube-канал "Украинская кухня: лучшие традиции". Читайте также Эту клубнику потом можно спутать со свежей: лайфхаки по заморозке ягод Как приготовить малосольные огурцы в минералке? Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 1 литр сильногазированной минеральной воды;

– 2 столовые ложки соли;

– листья хрена;

– корень хрена;

– листья вишни;

– листья смородины;

– веточки укропа;

– 4 зубчика чеснока. Эта закуска всегда кстати: смотрите видео Приготовление: Тщательно промойте огурцы, срежьте с обеих сторон хвостики и, по желанию, замочите их на час в холодной воде для максимальной хрусткости. На дно емкости выложите половину листьев вишни, смородины, хрена, кусочков его корня, веточек укропа и разрезанных пополам зубчиков чеснока. Плотно уложите огурцы, накройте их оставшейся зеленью и чесноком, а затем залейте сильногазированной минералкой, в которой заранее полностью растворили две столовые ложки соли. Накройте крышкой и выдержите сутки (сначала 12 часов при комнатной температуре, а затем в холодильнике) – и хрустящая закуска готова.