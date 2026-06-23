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23 июня, 11:48
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Лучшие малосольные огурцы сезона: готовим в минералке

Лилия Имбировская-Сиваковская

Малосольные огурчики идеально дополнят любую трапезу. Это та закуска, которую всегда рады видеть на столе и после которой ничего не остается.

Главное в приготовлении малосольных огурчиков — сохранить их неповторимую хрусткость. Как это сделать с помощью минеральной воды — рассказывает YouTube-канал "Украинская кухня: лучшие традиции".

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Как приготовить малосольные огурцы в минералке?

Ингредиенты: 
– 1 килограмм огурцов;
– 1 литр сильногазированной минеральной воды;
– 2 столовые ложки соли;
– листья хрена;
– корень хрена;
– листья вишни;
– листья смородины;
– веточки укропа;
– 4 зубчика чеснока.

Эта закуска всегда кстати: смотрите видео

Приготовление:

  1. Тщательно промойте огурцы, срежьте с обеих сторон хвостики и, по желанию, замочите их на час в холодной воде для максимальной хрусткости.
  2. На дно емкости выложите половину листьев вишни, смородины, хрена, кусочков его корня, веточек укропа и разрезанных пополам зубчиков чеснока.
  3. Плотно уложите огурцы, накройте их оставшейся зеленью и чесноком, а затем залейте сильногазированной минералкой, в которой заранее полностью растворили две столовые ложки соли.
  4. Накройте крышкой и выдержите сутки (сначала 12 часов при комнатной температуре, а затем в холодильнике) – и хрустящая закуска готова.

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