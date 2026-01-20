Сельдь "а-ля лосось" за 5 минут: закуска, которая всех влюбляет
- Сельдь можно приготовить так, чтобы она по вкусу напоминала лосось.
- Для этого не нужны значительные расходы или сложные действия – только правильный маринад.
Если немного постараться, то сельдь может быть на вкус как лосось. И главное – без лишних затрат и трудностей!
При мариновании сельди главное найти правильный баланс соли и кислинки. Рецепт от Kwestia smaku предлагает именно такой результат, который вы получите без лишних усилий и затрат.
Будет интересно Картофельное пюре будет кремовым даже на следующий день: ключевой ингредиент – не молоко
Как вкусно замариновать сельдь?
- Время: 10 минут + маринование
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 сельди;
– 500 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 5 столовых ложек яблочного уксуса;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 2 лавровых листа;
– 40 – 50 горошин черного перца;
– 2 средние луковицы.
Эту закуску обожают все / Скриншот из видео "Вкусности Юли"
Приготовление:
- Сельдь сначала размораживаем, очищаем, хорошо промываем и обсушиваем.
- Нарезаем рыбу порционными кусочками и откладываем.
- Для маринада в кастрюле соединяем воду, соль, сахар, уксус, масло, лавровый лист, перец и часть лука, нарезанного полукольцами.
- Доводим смесь до кипения и провариваем несколько минут, после чего полностью охлаждаем. Лук из маринада вынимаем.
- В подготовленную емкость выкладываем слой свежего лука, сверху плотно размещаем сельдь.
- Чередуем слои до завершения ингредиентов.
- Заливаем охлажденным маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта, закрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на сутки.
Как выбрать качественную сельдь?
Если покупаете тушку, то обратите внимание на глаза. Если они ясные и выпуклые – можете смело покупать рыбу, подсказывает Smakosze.
Цвет тушки должен быть серебристым, без "ржавчины". Кожа должна быть упругой, а еще на ней не должно быть трещин или вмятин.
Что стоит приготовить?
Храните ленивую лазанью – и готовьте ее хоть каждый день.
А еще вам понравятся мини-пончики, для которых не нужно и грамма дрожжей.