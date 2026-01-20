Сельдь "а-ля лосось" за 5 минут: закуска, которая всех влюбляет

Если немного постараться, то сельдь может быть на вкус как лосось. И главное – без лишних затрат и трудностей!

При мариновании сельди главное найти правильный баланс соли и кислинки. Рецепт от Kwestia smaku предлагает именно такой результат, который вы получите без лишних усилий и затрат.

Как вкусно замариновать сельдь?

Время: 10 минут + маринование

10 минут + маринование Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 сельди;

– 500 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 5 столовых ложек яблочного уксуса;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 2 лавровых листа;

– 40 – 50 горошин черного перца;

– 2 средние луковицы.

Приготовление:

Сельдь сначала размораживаем, очищаем, хорошо промываем и обсушиваем. Нарезаем рыбу порционными кусочками и откладываем. Для маринада в кастрюле соединяем воду, соль, сахар, уксус, масло, лавровый лист, перец и часть лука, нарезанного полукольцами. Доводим смесь до кипения и провариваем несколько минут, после чего полностью охлаждаем. Лук из маринада вынимаем. В подготовленную емкость выкладываем слой свежего лука, сверху плотно размещаем сельдь. Чередуем слои до завершения ингредиентов. Заливаем охлажденным маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта, закрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на сутки.

Как выбрать качественную сельдь?

Если покупаете тушку, то обратите внимание на глаза. Если они ясные и выпуклые – можете смело покупать рыбу, подсказывает Smakosze.

Цвет тушки должен быть серебристым, без "ржавчины". Кожа должна быть упругой, а еще на ней не должно быть трещин или вмятин.

