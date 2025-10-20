Такая закрутка биде только у вас: как замариновать красную капусту
- Маринованная красная капуста добавляет эстетический колорит к блюдам.
- Рецепт подходит для дополнения будничных гарниров.
Маринованная капуста идеально дополнит обычные гарниры. А красный овощ кроме вкуса подарит особый эстетический колорит!
Красная капуста не так часто встречается в коллекциях зимней консервации, а зря: эта порция хрустящей сладости идеально дополнит ваши салаты и гарниры. 24 Канал предлагает разнообразить свои запасы с рецептом портала Cookpad.
Как замариновать красную капусту?
- Время: 2 часа
- Порций: 3 литра
Ингредиенты:
– 1,8 килограмма красной капусты;
маринад (на 1 литр воды):
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 4 столовые ложки уксуса;
– лавровый лист, перец черный горошком, чеснок.
Приготовление:
- Капусту хорошо промойте, нашинкуйте и немного помните руками, чтобы она пустила сок и стала мягче.
- На дно стерилизованных пол-литровых банок положите по 1–2 зубчика чеснока, лавровый листочек и несколько горошин черного перца.
- Плотно наполните банки капустой, но не утрамбовывайте слишком сильно.
- Для маринада в воду добавьте сахар и соль, доведите до кипения и проварите 2 – 3 минуты, пока все растворится.
- Затем влейте уксус, перемешайте, снимите с огня и сразу залейте капусту горячим маринадом.
- В широкую кастрюлю постелите полотенце, выставьте банки, залейте водой до "плечиков" и стерилизуйте 10 – 15 минут от момента закипания.
- После этого банки закатайте, переверните вверх дном и хорошо укутайте до полного остывания.
- Перед подачей можно слить маринад, добавить немного масла и свеже нарезанный лук.
А еще можно замариновать красную капусту со свеклой, как советует сделать ютуб-канал "Любимые домашние блюда".
Как замариновать капусту со свеклой: видео
