Новини Смачно Смачні та прості рецепти Така закрутка біде тільки у вас: як замаринувати червону капусту
20 жовтня, 06:49
Така закрутка біде тільки у вас: як замаринувати червону капусту

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Маринована червона капуста додає естетичний колорит до страв.
  • Рецепт підходить для доповнення буденних гарнірів.

Маринована капуста ідеально доповнить буденні гарніри. А червоний овоч окрім смаку подарує особливий естетичний колорит!

Червона капуста не так часто зустрічається в колекціях зимової консервації, а дарма: ця порція хрусткої насолоди ідеально доповнить ваші салати та гарніри. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої запаси з рецептом порталу Cookpad

Як замаринувати червону капусту? 

  • Час: 2 години
  • Порцій: 3 літри 

Інгредієнти
– 1,8 кілограма червоної капусти;
маринад (на 1 літр води): 
– 2 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту;
– лаврове листя, перець чорний горошком, часник. 

Приготування

  1. Капусту добре промийте, нашаткуйте й трохи помніть руками, щоб вона пустила сік і стала м’якшою.
  2. На дно стерилізованих півлітрових банок покладіть по 1–2 зубчики часнику, лавровий листочок і кілька горошин чорного перцю.
  3. Щільно наповніть банки капустою, але не утрамбовуйте надто сильно.
  4. Для маринаду у воду додайте цукор і сіль, доведіть до кипіння та проваріть 2 – 3 хвилини, поки все розчиниться.
  5. Потім влийте оцет, перемішайте, зніміть з вогню й одразу залийте капусту гарячим маринадом.
  6. У широку каструлю постеліть рушник, виставте банки, залийте водою до "плічок" і стерилізуйте 10 – 15 хвилин від моменту закипання.
  7. Після цього банки закатайте, переверніть догори дном і добре укутайте до повного охолодження.
  8. Перед подачею можна злити маринад, додати трохи олії та свіжо нарізану цибулю.

А ще можна замаринувати червону капусту з буряком, як радить зробити ютуб-канал "Улюблені домашні страви".

Як замаринувати капусту з буряком: відео 

Що ще варто спробувати замаринувати?