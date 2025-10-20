Червона капуста не так часто зустрічається в колекціях зимової консервації, а дарма: ця порція хрусткої насолоди ідеально доповнить ваші салати та гарніри. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої запаси з рецептом порталу Cookpad.

Як замаринувати червону капусту?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 3 літри

Інгредієнти:

– 1,8 кілограма червоної капусти;

маринад (на 1 літр води):

– 2 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 4 столові ложки оцту;

– лаврове листя, перець чорний горошком, часник.

Приготування:

Капусту добре промийте, нашаткуйте й трохи помніть руками, щоб вона пустила сік і стала м’якшою. На дно стерилізованих півлітрових банок покладіть по 1–2 зубчики часнику, лавровий листочок і кілька горошин чорного перцю. Щільно наповніть банки капустою, але не утрамбовуйте надто сильно. Для маринаду у воду додайте цукор і сіль, доведіть до кипіння та проваріть 2 – 3 хвилини, поки все розчиниться. Потім влийте оцет, перемішайте, зніміть з вогню й одразу залийте капусту гарячим маринадом. У широку каструлю постеліть рушник, виставте банки, залийте водою до "плічок" і стерилізуйте 10 – 15 хвилин від моменту закипання. Після цього банки закатайте, переверніть догори дном і добре укутайте до повного охолодження. Перед подачею можна злити маринад, додати трохи олії та свіжо нарізану цибулю.

А ще можна замаринувати червону капусту з буряком, як радить зробити ютуб-канал "Улюблені домашні страви".

Як замаринувати капусту з буряком: відео

