Червона капуста не так часто зустрічається в колекціях зимової консервації, а дарма: ця порція хрусткої насолоди ідеально доповнить ваші салати та гарніри. 24 Канал пропонує урізноманітнити свої запаси з рецептом порталу Cookpad.
Як замаринувати червону капусту?
- Час: 2 години
- Порцій: 3 літри
Інгредієнти:
– 1,8 кілограма червоної капусти;
маринад (на 1 літр води):
– 2 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту;
– лаврове листя, перець чорний горошком, часник.
Приготування:
- Капусту добре промийте, нашаткуйте й трохи помніть руками, щоб вона пустила сік і стала м’якшою.
- На дно стерилізованих півлітрових банок покладіть по 1–2 зубчики часнику, лавровий листочок і кілька горошин чорного перцю.
- Щільно наповніть банки капустою, але не утрамбовуйте надто сильно.
- Для маринаду у воду додайте цукор і сіль, доведіть до кипіння та проваріть 2 – 3 хвилини, поки все розчиниться.
- Потім влийте оцет, перемішайте, зніміть з вогню й одразу залийте капусту гарячим маринадом.
- У широку каструлю постеліть рушник, виставте банки, залийте водою до "плічок" і стерилізуйте 10 – 15 хвилин від моменту закипання.
- Після цього банки закатайте, переверніть догори дном і добре укутайте до повного охолодження.
- Перед подачею можна злити маринад, додати трохи олії та свіжо нарізану цибулю.
А ще можна замаринувати червону капусту з буряком, як радить зробити ютуб-канал "Улюблені домашні страви".
Як замаринувати капусту з буряком: відео
