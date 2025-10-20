Красная капуста не так часто встречается в коллекциях зимней консервации, а зря: эта порция хрустящей сладости идеально дополнит ваши салаты и гарниры. 24 Канал предлагает разнообразить свои запасы с рецептом портала Cookpad.

Как замариновать красную капусту?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 3 литра

Ингредиенты:

– 1,8 килограмма красной капусты;

маринад (на 1 литр воды):

– 2 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 4 столовые ложки уксуса;

– лавровый лист, перец черный горошком, чеснок.

Приготовление:

Капусту хорошо промойте, нашинкуйте и немного помните руками, чтобы она пустила сок и стала мягче. На дно стерилизованных пол-литровых банок положите по 1–2 зубчика чеснока, лавровый листочек и несколько горошин черного перца. Плотно наполните банки капустой, но не утрамбовывайте слишком сильно. Для маринада в воду добавьте сахар и соль, доведите до кипения и проварите 2 – 3 минуты, пока все растворится. Затем влейте уксус, перемешайте, снимите с огня и сразу залейте капусту горячим маринадом. В широкую кастрюлю постелите полотенце, выставьте банки, залейте водой до "плечиков" и стерилизуйте 10 – 15 минут от момента закипания. После этого банки закатайте, переверните вверх дном и хорошо укутайте до полного остывания. Перед подачей можно слить маринад, добавить немного масла и свеже нарезанный лук.

А еще можно замариновать красную капусту со свеклой, как советует сделать ютуб-канал "Любимые домашние блюда".

Как замариновать капусту со свеклой: видео

