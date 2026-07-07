Эти кабачки съедаются быстрее, чем огурцы: маринуем их в кетчупе за несколько минут

С этим рецептом вы больше никогда не будете жаловаться на избыток кабачков. Они получаются хрустящими и пикантными – идеальное дополнение к любой трапезе.

Если хотите избавиться от лишних хлопот и легко заготовить большой запас аппетитных кабачков на зиму – тогда этот способ именно для вас! Кетчуп придаст им легкую пикантность, которую вы точно оцените, рассказывает TikTok-канал diali_cooking.

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Как замариновать кабачки в кетчупе?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3 банки по 1 литру

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– уксус – от стакана;

– 1 стакан сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 4 столовые ложки кетчупа "Чили".

Эта закуска станет вашей любимой: смотрите видео

Приготовление: