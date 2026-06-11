Самый вкусный маринованный кабачок: эта баночка всегда будет в вашем холодильнике

Сезон кабачков открывает так много возможностей! Если не хочется долго стоять у плиты, то лучше всего воспользоваться маринованием.

Маринованные кабачки – это очень вкусная, полезная и простая в приготовлении зимняя заготовка, которая прекрасно дополнит ваше меню. Обязательно попробуйте этот проверенный рецепт, чтобы лично убедиться, насколько легко и быстро создается такая аппетитная консервация, советует Ania gotuje.

Читайте также Перестаньте добавлять муку в драники: какой ингредиент работает лучше

Как вкусно замариновать кабачки?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– 3 чайные ложки специй: карри или гирос;

– 3/4 стакана 10% спиртового уксуса;

– 5 стаканов воды;

– 6 зубчиков чеснока;

– примерно 200 граммов сахара;

– 1 плоская столовая ложка каменной соли.

Идеальное дополнение к будничным блюдам / Фото Ania gotuje

Приготовление: