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11 июня, 12:15
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Самый вкусный маринованный кабачок: эта баночка всегда будет в вашем холодильнике

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сезон кабачков открывает так много возможностей! Если не хочется долго стоять у плиты, то лучше всего воспользоваться маринованием.

Маринованные кабачки – это очень вкусная, полезная и простая в приготовлении зимняя заготовка, которая прекрасно дополнит ваше меню. Обязательно попробуйте этот проверенный рецепт, чтобы лично убедиться, насколько легко и быстро создается такая аппетитная консервация, советует Ania gotuje.

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Как вкусно замариновать кабачки?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты: 
– 2 килограмма кабачков;
– 3 чайные ложки специй: карри или гирос;
– 3/4 стакана 10% спиртового уксуса;
– 5 стаканов воды;
– 6 зубчиков чеснока;
– примерно 200 граммов сахара;
– 1 плоская столовая ложка каменной соли.

Идеальное дополнение к будничным блюдам / Фото Ania gotuje

Приготовление:

  1. Тщательно промойте кабачки холодной водой и обсушите их полотенцем.
  2. Не снимая кожуру, срежьте хвостики с обеих сторон, после чего измельчите овощи одним из двух способов: нарежьте кружочками толщиной до 1 сантиметра (у крупных плодов обязательно удалите сердцевину с семенами) или сформируйте из них одинаковые продолговатые брусочки.
  3. Подготовьте чистые, простерилизованные кипятком банки. Максимально плотно разложите кусочки кабачков в тару, добавив к каждой банке по одному очищенному зубчику чеснока.
  4. Для маринада налейте в кастрюлю 5 стаканов воды, всыпьте полстакана сахара, столовую ложку соли и 3 чайные ложки карри, мексиканских специй или приправы для гироса.
  5. Помешивая, доведите смесь до кипения, чтобы растворились кристаллы, после чего влейте 3/4 стакана 10% уксуса, прокипятите рассол еще до 5 минут и снимите с огня.
  6. Хорошо перемешайте горячий маринад, чтобы специи не осели, и сразу разлейте по банкам, полностью покрывая овощи, но оставляя 1 сантиметр до края.
  7. Осторожно потрясите банки, чтобы выпустить воздушные пузырьки между кусочками, при необходимости долейте еще немного жидкости и плотно закрутите крышками.

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