Эти быстроприготовленные огурцы заменят все маринованные: готовим по рецепту с кимчи

Вкусная и пикантная закуска никогда не будет лишней на вашем столе. Особенно, когда речь идет о любимых хрустящих огурчиках!

Огурчики кимчи станут идеальным дополнением к любой летней трапезе. Эта закуска по рецепту myroslava_pekariuk станет постоянным элементом вашего ежедневного рациона. Как приготовить огурчики кимчи? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 6 огурцов;

– 1 морковь;

– половина перца чили;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1,5 столовой ложки соли;

соус:

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка хлопьев чили;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка кунжута. Эти огурчики вас удивят: смотрите видео Приготовление: Сделайте на огурцах продольные надрезы крест-накрест, оставляя один конец целым. Обильно посыпьте их солью и оставьте примерно на 20–30 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу. После этого слейте образовавшийся сок и промойте овощи под струей прохладной воды. Пока огурцы стекают, приготовьте овощную смесь: нашинкуйте морковь тонкой соломкой, измельчите зеленый лук и острый перец чили, а чеснок выжмите через пресс. Смешайте эти компоненты с заправкой для соуса и тщательно перемешайте. Аккуратно начините каждый огурец приготовленной смесью и плотно уложите их в глубокий контейнер. Поставьте блюдо в холодильник минимум на пару часов (а лучше всего – на всю ночь), чтобы оно хорошо пропиталось ароматами.