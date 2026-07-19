Так квасили еще наши бабушки: рецепт хрустящих огурцов

Хрустящие маринованные огурцы можно приготовить и без уксуса – в этом рецепте все зависит от холодной воды, соли и естественного брожения.

Чтобы огурцы получились по-настоящему хрустящими, важно не торопиться и дать им достаточно времени на квашение. Совсем немного терпения – и идеальный результат гарантирован!

Как замариновать огурцы?

Время : 30 минут + брожение

: 30 минут + брожение Порций: на 3-литровую банку.

Ингредиенты:

– огурцы – 1,5–1,7 килограмма;

– соль – 4 столовые ложки;

– вода;

– зонтики укропа – 2–3;

– листья хрена – 2;

– чеснок – 2–3 зубчика;

– амарант – 2–3 стебля или дубовые листья по желанию.

Приготовление:

Огурцы хорошо вымойте и замочите в холодной воде на 2–3 часа. Так после квашения они останутся упругими и хрустящими. Банки тщательно вымойте. На дно положите листья хрена, укроп, чеснок и амарант. Затем плотно уложите огурцы. Добавьте 2 столовые ложки соли и залейте банки холодной водой до верха. Закройте их пластиковыми крышками, но не герметично. Поставьте банки в глубокую миску и оставьте в прохладном месте примерно на 3 суток. За это время начнется естественное брожение, а часть рассола может вытечь – это нормально. Затем слейте рассол и, не вынимая огурцы, промойте их чистой водой не менее трех раз. После этого снова добавьте 2 столовые ложки соли. Залейте банки кипятком так, чтобы вода перелилась через край. Сразу же герметично закатайте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Маринованные огурцы – это не просто "соленые овощи", а продукт молочнокислого брожения. Именно бактерии превращают сахара в огурцах в молочную кислоту, которая и отвечает за характерный вкус и длительное хранение без уксуса.

Почему они получаются хрустящими?

В научных обзорах отмечается, почему на качество квашенных огурцов влияют определенные бактерии, в частности Lactiplantibacillus plantarum, Lactiplantibacillus pentosus и Levilactobacillus brevis. Они могут влиять не только на кислотность, но и на текстуру продукта.

Интересно! Хрусткость бочковых огурцов – это отчасти результат работы микроорганизмов, а не только соли или самого рецепта.