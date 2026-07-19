Щоб огірки вийшли справді пружними, важливо не поспішати і дати їм достатньо часу на квашення. Зовсім трішки терпіння – і ідеальний результат гарантовано!

Як заквасити огірки?

Час : 30 хвилин + бродіння

: 30 хвилин + бродіння Порцій: на 3-літрову банку.

Інгредієнти:

– огірки – 1,5 – 1,7 кілограма ;

– сіль – 4 столові ложки;

– вода;

– зонтики укропу – 2 – 3;

– листя хрону – 2;

– часник – 2 – 3 зубчики;

– щириця (амарант) – 2–3 стебла або листя дуба за бажанням.

Приготування:

Огірки добре помийте та замочіть у холодній воді на 2 – 3 години. Так після квашення вони лишаться пружними й хрусткими. Банки ретельно вимийте. На дно покладіть листя хрону, кріп, часник і щирицю. Потім щільно укладіть огірки. Додайте 2 столові ложки солі й залийте банки холодною водою доверху. Закрийте їх пластиковими кришками, але не герметично. Поставте банки в глибоку миску та залиште в прохолодному місці приблизно на 3 доби. За цей час почнеться природне бродіння, а частина розсолу може витекти – це нормально. Потім злийте розсіл і, не виймаючи огірки, промийте їх чистою водою щонайменше тричі. Після цього знову всипте 2 столові ложки солі. Залийте банки крутим окропом так, щоб вода перелилася через край. Одразу герметично закатайте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.

Квашені огірки – це не просто "солоні овочі", а продукт молочнокислого бродіння. Саме бактерії перетворюють цукри в огірках на молочну кислоту, яка й відповідає за характерний смак і довге зберігання без оцту.

Чому вони виходять хрусткими?

У наукових оглядах зазначають, що на якість квашених огірків впливають конкретні бактерії, зокрема Lactiplantibacillus plantarum, Lactiplantibacillus pentosus і Levilactobacillus brevis. Вони можуть впливати не лише на кислотність, а й на текстуру продукту.

Цікаво! Хрумкість бочкових огірків – це частково результат роботи мікроорганізмів, а не лише солі чи самого рецепта.