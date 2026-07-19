Щоб огірки вийшли справді пружними, важливо не поспішати і дати їм достатньо часу на квашення. Зовсім трішки терпіння – і ідеальний результат гарантовано!
Як заквасити огірки?
- Час: 30 хвилин + бродіння
- Порцій: на 3-літрову банку.
Інгредієнти:
– огірки – 1,5 – 1,7 кілограма ;
– сіль – 4 столові ложки;
– вода;
– зонтики укропу – 2 – 3;
– листя хрону – 2;
– часник – 2 – 3 зубчики;
– щириця (амарант) – 2–3 стебла або листя дуба за бажанням.
Приготування:
- Огірки добре помийте та замочіть у холодній воді на 2 – 3 години. Так після квашення вони лишаться пружними й хрусткими.
- Банки ретельно вимийте. На дно покладіть листя хрону, кріп, часник і щирицю. Потім щільно укладіть огірки.
- Додайте 2 столові ложки солі й залийте банки холодною водою доверху. Закрийте їх пластиковими кришками, але не герметично.
- Поставте банки в глибоку миску та залиште в прохолодному місці приблизно на 3 доби. За цей час почнеться природне бродіння, а частина розсолу може витекти – це нормально. Потім злийте розсіл і, не виймаючи огірки, промийте їх чистою водою щонайменше тричі.
- Після цього знову всипте 2 столові ложки солі. Залийте банки крутим окропом так, щоб вода перелилася через край.
- Одразу герметично закатайте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою та залиште до повного охолодження.
Квашені огірки – це не просто "солоні овочі", а продукт молочнокислого бродіння. Саме бактерії перетворюють цукри в огірках на молочну кислоту, яка й відповідає за характерний смак і довге зберігання без оцту.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Чому вони виходять хрусткими?
У наукових оглядах зазначають, що на якість квашених огірків впливають конкретні бактерії, зокрема Lactiplantibacillus plantarum, Lactiplantibacillus pentosus і Levilactobacillus brevis. Вони можуть впливати не лише на кислотність, а й на текстуру продукту.
Цікаво! Хрумкість бочкових огірків – це частково результат роботи мікроорганізмів, а не лише солі чи самого рецепта.