Идеальные огурцы к шашлыку за 30 минут: идеальный маринад, ставший хитом социальных сетей

Какое бы мясо вы ни жарили на огне, без овощей оно не будет иметь полного вкуса. А еще лучше, когда овощи приправлены восхитительным маринадом!

Даже если поход на природу или приготовление мяса на гриле оказались спонтанными, вы всё равно сможете подать на стол что-то более оригинальное, чем просто нарезанные овощи. Как быстро и вкусно замариновать огурцы — рассказал igor_shpigunov1. Интересно Лопатка или ребро: какое мясо лучше выбрать для гриля Как быстро замариновать огурцы? Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 2 перца чили;

– 2 головки чеснока;

– 1 большой пучок укропа;

– 1 красная луковица;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 5 столовых ложек растительного масла;

– 3 столовые ложки яблочного уксуса. Идеальное дополнение к жареному мясу: смотрите видео Приготовление: Огурцы с красным луком и чили нарезаем аппетитными ломтиками, а чеснок с укропом мелко измельчаем для максимального аромата. Посыпаем все это сахаром, солью, поливаем яблочным уксусом и маслом и хорошенько встряхиваем овощи прямо в миске или пакете. Оставляем эту огненную смесь в покое всего на 30 минут, чтобы все вкусы основательно объединились под крышкой.