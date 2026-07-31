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31 июля, 21:30
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Помидоры "по-фински" на зиму: простой рецепт с луком, который хорошо хранится

Лилия Имбировская-Сиваковская

Эти маринованные помидоры с луком получаются плотными, ароматными и хорошо хранятся даже в квартире, если найти для них темное прохладное место.

В этом рецепте все сводится к простым шагам: подготовить овощи, залить горячим маринадом и не торопиться с охлаждением. Именно этот рецепт советует использовать "Господинька" и сделать запас, за который вы будете благодарны себе зимой.

Почему этот рецепт работает

Для заготовки берут помидоры и лук, а дальше все решает горячий маринад и короткая стерилизация. Помидоры остаются упругими, а лук теряет резкую горечь и становится мягче на вкус.

Лучше использовать сливовидные помидоры, так как они лучше держат форму. Из 4 килограммов помидоров получится примерно 14 полулитровых банок заготовок.

Как заготовить помидоры с луком?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 14

Ингредиенты: 
– 4 килограмма помидоров;
– 1 килограмм лука;
– 1 столовая ложка соли на 1 литр воды;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 50 миллилитров уксуса на 1 литр воды.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук соломкой, переложите в дуршлаг и обдайте кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.
  2. Помойте помидоры и нарежьте их дольками. Если плоды небольшие, просто разрежьте пополам.
  3. Заранее простерилизуйте банки объемом 0,5 литра в духовке при 100 градусах в течение 10 минут.
  4. На дно каждой банки выложите часть ошпаренного лука, затем плотно наполните банки помидорами.
  5. Добавьте сверху оставшийся лук, чтобы образовалась "шапка".
  6. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар, а затем влейте уксус.
  7. Горячим маринадом залейте банки, накройте чистыми крышками и поставьте стерилизоваться в кастрюлю.
  8. Налейте в кастрюлю горячую воду так, чтобы она доходила до "плеч" банок.
  9. Стерилизуйте пол-литровые банки 5 минут после закипания воды.
  10. Сразу плотно закрутите крышки, переверните банки, укутайте одеялом и оставьте медленно остывать.