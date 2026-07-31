Помидоры "по-фински" на зиму: простой рецепт с луком, который хорошо хранится
Эти маринованные помидоры с луком получаются плотными, ароматными и хорошо хранятся даже в квартире, если найти для них темное прохладное место.
В этом рецепте все сводится к простым шагам: подготовить овощи, залить горячим маринадом и не торопиться с охлаждением. Именно этот рецепт советует использовать "Господинька" и сделать запас, за который вы будете благодарны себе зимой.
Почему этот рецепт работает
Для заготовки берут помидоры и лук, а дальше все решает горячий маринад и короткая стерилизация. Помидоры остаются упругими, а лук теряет резкую горечь и становится мягче на вкус.
Лучше использовать сливовидные помидоры, так как они лучше держат форму. Из 4 килограммов помидоров получится примерно 14 полулитровых банок заготовок.
Как заготовить помидоры с луком?
- Время: 30 минут
- Порций: 14
Ингредиенты:
– 4 килограмма помидоров;
– 1 килограмм лука;
– 1 столовая ложка соли на 1 литр воды;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– 50 миллилитров уксуса на 1 литр воды.
Приготовление:
- Нарежьте лук соломкой, переложите в дуршлаг и обдайте кипятком, чтобы убрать лишнюю горечь.
- Помойте помидоры и нарежьте их дольками. Если плоды небольшие, просто разрежьте пополам.
- Заранее простерилизуйте банки объемом 0,5 литра в духовке при 100 градусах в течение 10 минут.
- На дно каждой банки выложите часть ошпаренного лука, затем плотно наполните банки помидорами.
- Добавьте сверху оставшийся лук, чтобы образовалась "шапка".
- Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар, а затем влейте уксус.
- Горячим маринадом залейте банки, накройте чистыми крышками и поставьте стерилизоваться в кастрюлю.
- Налейте в кастрюлю горячую воду так, чтобы она доходила до "плеч" банок.
- Стерилизуйте пол-литровые банки 5 минут после закипания воды.
- Сразу плотно закрутите крышки, переверните банки, укутайте одеялом и оставьте медленно остывать.