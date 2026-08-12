Ваши консервированные помидоры никогда не будут растрескиваться: что на самом деле нужно делать перед заливкой

Ароматные маринованные помидоры получаются не случайно. Здесь важны плотные плоды, правильная заливка кипятком и точный баланс соли, сахара и уксуса.

Почему одни домашние помидоры получаются упругими и ароматными, а другие – трескаются прямо в банке? Ответ часто кроется не только в маринаде, но и в подготовке самих плодов, отмечает "Господинька".

Как замариновать помидоры?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– помидоры;

– укроп;

– петрушка;

– чеснок – по 1 зубчику на банку;

– лук;

– лавровый лист – по 2 на банку;

– черный перец горошком;

– душистый перец горошком;

– соль;

– сахар;

– уксус 9%;

маринад (на 1 литр воды):

– 1 столовая ложка соли;

– 4 – 5 столовых ложек сахара;

– 4 столовые ложки уксуса.

Совет:

Для этого рецепта лучше брать средние или небольшие плотные помидоры – именно они хорошо держат форму. Укроп нужно нарезать, петрушку разрезать пополам, чеснок измельчить, а лук нарезать очень тонкими кольцами.

Помидоры следует хорошо промыть 2 – 3 раза и обязательно проколоть зубочисткой. Так они не растрескаются, когда вы будете заливать их кипятком.

Как закладывать банки?

В каждую банку положите немного зелени, зубчик чеснока, лук, 2 – 3 горошины душистого перца и 2 лавровых листа. После этого плотно выложите помидоры.

Когда все банки наполнены, залейте их кипятком до самых краев, накройте крышками и оставьте на 20 – 30 минут. Воду после этого слейте в кастрюлю – на ней и будет готовиться маринад.

Как приготовить маринад?

На 1 литр воды возьмите 1 столовую ложку соли и 80–100 граммов сахара. Если любите более сладкие помидоры, добавляйте 100 граммов сахара, если менее сладкие – 80 граммов. Уксус добавляйте из расчета 50 миллилитров 9%-ного уксуса на 1 литр воды.

Доведите маринад до кипения, хорошо перемешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились, и еще раз дайте ему закипеть.

Как законсервировать помидоры?

Готовым горячим маринадом залейте помидоры до самых краев, плотно закрутите крышками и переверните банки вверх дном. После этого хорошо укутайте их теплым одеялом и оставьте до полного остывания.

Когда банки остынут, перенесите их в подвал или кладовую. Там помидоры прекрасно хранятся и получаются ароматными, с приятным сладковатым маринадом и хрустящим луком.