Домашние медовые пряники "Миколайчики" с пряным ароматом корицы, имбиря и мускатного ореха – главный вкус декабрьских праздников, который создает особую атмосферу в доме еще задолго до утра 6 декабря.

В отличие от магазинного печенья, правильно замешанное заварное медовое тесто после остывания не превращается в сухарь, а остается мягким, нежным и пластичным, прекрасно сохраняя четкий контур во время выпечки. Рассказываем, как приготовить классические пряники-миколайчики по проверенному рецепту и покрыть их гладкой белой глазурью, которая быстро застывает и не осыпается.

Как приготовить пряники-миколайчики?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 20 пряников

Ингредиенты:

для теста:

– 150 граммов натурального жидкого меда;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 куриных яйца;

– 450 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка пищевой соды;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1/2 чайной ложки молотого имбиря;

– 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;

– 1 щепотка соли;

для белой глазури:

– 1 охлажденный яичный белок;

– 180 граммов просеянной сахарной пудры;

– 1/2 чайной ложки свежего лимонного сока.

Приготовление: