Такой выпечки нет даже в магазине: пирожки с курицей и картошкой за считанные минуты
Когда привычные рецепты уже не радуют – на помощь придут эти пирожки. Они легче традиционной выпечки, а вкус просто божественный.
Порадовать родных чем-нибудь вкусным стало еще проще. Несколько простых кулинарных приемов – и на вашем столе появится ароматная выпечка с легендарной начинкой, рассказывает "Господинька".
Как приготовить пирожки с курицей и картофелем?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
тесто:
– 300 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 50 граммов растительного масла;
– 500 граммов муки;
начинка:
– 500 граммов куриного филе;
– 3 луковицы;
– зеленый лук;
– 2 сырых картофелины;
– 150 граммов сыра;
– соль, базилик, паприка и другие специи по вкусу;
– 2 столовые ложки растительного масла;
для смазывания:
– 200 граммов растопленного сливочного масла;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 яйцо.
Приготовление:
- Сначала тесто. Смешиваем воду с солью, сахаром, дрожжами и яйцом, добавляем масло.
- Постепенно просеиваем муку, замешиваем тесто и отставляем на 15 минут.
- Теперь начинка. Филе, лук и зеленый лук нарезаем мелкими кубиками, картофель и сыр мелко натираем. Все перемешиваем и добавляем специи.
- Тесто делим на 4 части. Тонко раскатываем, смазываем маслом с майонезом, выкладываем часть начинки. Сворачиваем тесто в рулет, а затем – в форму "улитки".
- Смазываем яйцом и выпекаем 30 – 35 минут при 200 градусах.