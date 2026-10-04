Такой выпечки нет даже в магазине: пирожки с курицей и картошкой за считанные минуты

Когда привычные рецепты уже не радуют – на помощь придут эти пирожки. Они легче традиционной выпечки, а вкус просто божественный.

Порадовать родных чем-нибудь вкусным стало еще проще. Несколько простых кулинарных приемов – и на вашем столе появится ароматная выпечка с легендарной начинкой, рассказывает "Господинька". Как приготовить пирожки с курицей и картофелем? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

тесто:

– 300 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей;

– 50 граммов растительного масла;

– 500 граммов муки;

начинка:

– 500 граммов куриного филе;

– 3 луковицы;

– зеленый лук;

– 2 сырых картофелины;

– 150 граммов сыра;

– соль, базилик, паприка и другие специи по вкусу;

– 2 столовые ложки растительного масла;

для смазывания:

– 200 граммов растопленного сливочного масла;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 яйцо. Приготовление: Сначала тесто. Смешиваем воду с солью, сахаром, дрожжами и яйцом, добавляем масло. Постепенно просеиваем муку, замешиваем тесто и отставляем на 15 минут. Теперь начинка. Филе, лук и зеленый лук нарезаем мелкими кубиками, картофель и сыр мелко натираем. Все перемешиваем и добавляем специи. Тесто делим на 4 части. Тонко раскатываем, смазываем маслом с майонезом, выкладываем часть начинки. Сворачиваем тесто в рулет, а затем – в форму "улитки". Смазываем яйцом и выпекаем 30 – 35 минут при 200 градусах.