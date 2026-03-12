Без сардин и майонеза: "Мимоза" с двумя новыми ингредиентами получается значительно вкуснее
- Для приготовления нового варианта салата "Мимоза" используют скумбрию холодного копчения и белковый соус вместо майонеза.
- При выборе скумбрии важно обратить внимание на состояние шкурки, целостность плавников и хвоста, а также запах рыбы.
"Мимозу" обычно готовят по давно знакомой схеме, однако даже привычный стоит приготовить по-новому. Салат легко меняется, если немного отойти от классики.
Именно скумбрия придает салату более выразительный и насыщенный вкус, сообщают "Хорошие новости". Иногда достаточно лишь двух новых продуктов, чтобы такой знакомый салат получил особые и новые оттенки.
Как приготовить мимозу со скумбрией?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 вареные картофелины;
– 1 скумбрия холодного копчения;
– 2 вареные морковки;
– 4 вареных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– натуральный майонез или белковый соус;
– 3 вареных белка для соуса;
– 1 вареный желток для соуса;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1/2 чайной ложки соевого соуса;
– щепотка соли;
– немного воды для консистенции.
Новый вкус знакомого салата / Фото "Добрые новости"
Приготовление:
- Первым слоем выложите натертый вареный картофель. Сверху равномерно распределите нарезанную кусочками скумбрию холодного копчения.
- Далее выложите слой натертой вареной моркови, затем – измельченные вареные яйца. Между овощными слоями добавьте тертый плавленый сыр.
- Вместо обычного майонеза между слоями можно использовать более легкий белковый соус.
- Для этого соедините 3 вареные белки, 1 желток, лимонный сок, горчицу, соевый соус, щепотку соли и немного воды, после чего взбейте все до однородной консистенции.
- Готовым соусом смазывайте каждый слой.
- Верх салата украсьте натертым желтком, оставшимся.
- Такой салат получается нежным, легче классического варианта, но вкус сохраняет знакомый.
Как выбрать скумбрию?
В магазине риск наткнуться на некачественную скумбрию обычно меньше, ведь там чаще придерживаются надлежащих условий хранения, пишет WP Kuchnia. Впрочем, даже в таком случае рыбу стоит внимательно осматривать перед покупкой.
Если речь идет о копченой скумбрии, прежде всего следует обратить внимание на шкурку – она должна быть ровной, без пятен, царапин и видимых повреждений. Есть еще один простой способ проверки. Если слегка нажать на тушку пальцем, свежая и не пересушенная рыба быстро вернет форму.
Не менее важен запах – от хорошей копченой скумбрии должен идти приятный, характерный аромат, без резких или подозрительных примесей. В продаже также встречается свежемороженая скумбрия – потрошеная, не патранта, в виде филе или сейков. В таком случае при выборе тоже стоит смотреть на несколько признаков.
Хвост и плавники должны быть целыми, без следов срезания. Цвет хорошей рыбы обычно равномерный, без желтых пятен или посторонних вкраплений. Поверхность скумбрии не должна быть поврежденной или вдавленной. Аромат у свежей рыбы легкий, морской, без резкого неприятного запаха.
Именно такие детали помогают не ошибиться при выборе и купить продукт, который будет не только вкусным, но и безопасным.
