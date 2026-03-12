Без сардин и майонеза: "Мимоза" с двумя новыми ингредиентами получается значительно вкуснее

"Мимозу" обычно готовят по давно знакомой схеме, однако даже привычный стоит приготовить по-новому. Салат легко меняется, если немного отойти от классики.

Именно скумбрия придает салату более выразительный и насыщенный вкус, сообщают "Хорошие новости". Иногда достаточно лишь двух новых продуктов, чтобы такой знакомый салат получил особые и новые оттенки.

Интересно Обычная картошка – а ужин очень удачный: как приготовить пирог с грибами и сыром

Как приготовить мимозу со скумбрией?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 вареные картофелины;

– 1 скумбрия холодного копчения;

– 2 вареные морковки;

– 4 вареных яйца;

– 2 плавленых сырка;

– натуральный майонез или белковый соус;

– 3 вареных белка для соуса;

– 1 вареный желток для соуса;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1/2 чайной ложки соевого соуса;

– щепотка соли;

– немного воды для консистенции.

Новый вкус знакомого салата / Фото "Добрые новости"

Приготовление:

Первым слоем выложите натертый вареный картофель. Сверху равномерно распределите нарезанную кусочками скумбрию холодного копчения. Далее выложите слой натертой вареной моркови, затем – измельченные вареные яйца. Между овощными слоями добавьте тертый плавленый сыр. Вместо обычного майонеза между слоями можно использовать более легкий белковый соус. Для этого соедините 3 вареные белки, 1 желток, лимонный сок, горчицу, соевый соус, щепотку соли и немного воды, после чего взбейте все до однородной консистенции. Готовым соусом смазывайте каждый слой. Верх салата украсьте натертым желтком, оставшимся. Такой салат получается нежным, легче классического варианта, но вкус сохраняет знакомый.

Как выбрать скумбрию?

В магазине риск наткнуться на некачественную скумбрию обычно меньше, ведь там чаще придерживаются надлежащих условий хранения, пишет WP Kuchnia. Впрочем, даже в таком случае рыбу стоит внимательно осматривать перед покупкой.

Если речь идет о копченой скумбрии, прежде всего следует обратить внимание на шкурку – она должна быть ровной, без пятен, царапин и видимых повреждений. Есть еще один простой способ проверки. Если слегка нажать на тушку пальцем, свежая и не пересушенная рыба быстро вернет форму.

Не менее важен запах – от хорошей копченой скумбрии должен идти приятный, характерный аромат, без резких или подозрительных примесей. В продаже также встречается свежемороженая скумбрия – потрошеная, не патранта, в виде филе или сейков. В таком случае при выборе тоже стоит смотреть на несколько признаков.

Хвост и плавники должны быть целыми, без следов срезания. Цвет хорошей рыбы обычно равномерный, без желтых пятен или посторонних вкраплений. Поверхность скумбрии не должна быть поврежденной или вдавленной. Аромат у свежей рыбы легкий, морской, без резкого неприятного запаха.

Именно такие детали помогают не ошибиться при выборе и купить продукт, который будет не только вкусным, но и безопасным.

Что вкусного приготовить?