Трендовое мороженое из дыни: с ним не страшна никакая жара

Мороженое – лучшее средство от жаркой погоды. А мороженое из дыни еще и доставит незабываемое удовольствие!

Это именно тот рецепт мороженого, который просто нельзя пропустить. Простота приготовления и фантастический результат – вот что предлагает olya_pins в своем инстаграме. Как приготовить мороженое из дыни? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– дыня;

– 100 – 150 миллилитров молока;

– 1 – 2 столовые ложки меда. Приготовление: Разделите дыню на две части, тщательно удалите семена и поместите в морозильную камеру. Влейте небольшое количество молока и добавьте мед. Аккуратно соскребите подмороженную мякоть ложкой, тщательно перемешайте массу до однородности и сразу подавайте к столу.